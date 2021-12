Auftragsfertiger startet iPhone SE 3-Testfertigung, Event erst im März

Glaubt man der Gerüchteküche, wird Apple im Frühjahr 2022 mit dem iPhone SE 3 ein überarbeitetes, günstiges Einstiegs-iPhone vorstellen. Von den Auftragsfertigern heißt es dazu jetzt, dass die Testproduktion für das Smartphone angelaufen ist.

Vorstellung nicht vor März 2022?

Svetapple

Das wären gute Nachrichten, denn viele Hersteller kämpfen noch immer mit Lieferschwierigkeiten, die die Produktionen verzögern oder sogar komplett lahmlegen. Apple hat es bisher noch wenig getroffen, bis auf lange Wartezeiten für Käufer (die man schon immer gewohnt war), gab es bisher keine Einschränkungen. Für das iPhone SE 3 soll Apple nun auch genau im Zeitplan liegen: Laut dem Bericht des chinesischen Online-Magazins Mydrivers sind die ersten Testproduktionen für das nächste iPhone SE bereits gestartet und Apple soll zuversichtlich sein, dass auch die Massenfertigung in Kürze losgehen wird.Laut Mydrivers sollen dabei frühere Gerüchte zum SE 3 von ihren Quellen bestätigt worden sein: Das kommende Billig-iPhone soll einen Apple A15-Prozessor, einen verbesserten Fotosensor und ein 5G-Modem erhalten. Woher die neuen Informationen allerdings genau stammen, bleibt noch unklar - Mydrivers zitiert nur eine "Insider-Quelle". Das deutet auf einen Mitarbeiter einer Fabrik hin, wobei man sagen muss, dass solche Leaks sich gerade in der jüngeren Vergangenheit häufig als Falschmeldungen herausgestellt hatten.Apple hat sich wie gewohnt noch nicht zu einem Nachfolger des beliebten iPhone SE geäußert - darauf wird man letztlich bis zum Vorstellungstermin warten müssen. Der könnte älteren Berichten zufolge für März oder April geplant sein, was in etwa Apples früheren Event-Planungen entspricht. Bis dahin darf dann noch gerätselt werden, wie das neue Apple-Smartphone dann heißen wird. Es gab bereits Hinweise, dass Apple nicht mit einem iPhone SE 3, sondern mit dem neuen Namen iPhone SE Plus starten will.