Falt-iPhone-Konzept: Echtes Apple Klapp-Smartphone nicht vor 2024

Die Gerüchte um ein falt- oder klappbares iPhone waren in den letzten Wochen nahezu verstummt, doch jetzt gibt es Nachschub: Allerdings wurde laut einem Analysten der frühestmögliche Release-Termin weiter nach hinten verschoben.

Gerücht: Flexibles 8-Zoll-OLED-Display

Noch in diesem Frühjahr hieß es, dass Apple mit seinen Plänen für ein Klapp-Smartphone schon weit vorangekommen ist, man aber nicht vor dem Jahr 2023 mit der Veröffentlichung rechnen dürfe. Nun meldet sich der auf Displays spezialisierte Analysten Ross Young mit neuen Informationen zu Wort. Demnach ist der neue Zieltermin für ein Klapp-iPhone im Jahr 2024. Die Gerüchte, dass Apple zumindest an Prototypen von faltbaren Geräten arbeitet, gibt es schon lange. Im September 2020 wurde angedeutet, dass Samsung faltbare Display-Muster zu Testzwecken an Apple geliefert hat. Später gab es auch Gerüchte, dass Apple mit LG Display zusammenarbeitet. Im Mai erklärte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo , dass Apple daran arbeite, im Jahr 2023 ein faltbares iPhone mit einem flexiblen 8-Zoll-OLED-Display auf den Markt zu bringen, aber seitdem hat er wenig über Apples Arbeit an faltbaren Geräten gesagt und es gab nichts tiefergehendes dazu.Kuo ist der Meinung, dass faltbare Smartphones in Zukunft ein "Muss" für alle großen Smartphone-Marken sein werden. Diese Chance werde sich Apple dann wohl nicht entgehen lassen.Kuo hat zuvor gesagt, dass Apple "Schlüsselprobleme bei der Technologie und der Massenproduktion" lösen muss, um ein faltbares iPhone bis 2023 auf den Markt zu bringen, daher wäre es keine Überraschung, wenn sich die Technologie nun doch bis 2024 verzögert. Wenn Apple sich dafür entscheidet, ein faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen, wird der Konzern vor allem mit Samsung konkurrieren müssen, einem Unternehmen, das inzwischen über mehrere Jahre Erfahrung mit faltbaren Geräten verfügt und seine Geräte über die Jahre nun schon viel verbessern konnte.