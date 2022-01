Apple iPhone SE 3: Neues Modell soll im März oder April erscheinen

Das iPhone SE 3 könnte noch im Frühjahr 2022 auf den Markt gebracht werden. Einem neuen Bericht zufolge wird das Gerät im März oder April angekündigt. Während es optisch wohl nur wenige Änderungen gibt, soll das Smartphone über einige technische Verbesserungen verfügen.

Gerät soll über einen 5G-Chip verfügen

Svetapple

Die Informationen stammen vom Bloomberg-Journalisten Mark Gurman und wurden über den "Power On"-Newsletter (via Macrumors ) veröffentlicht. Demnach soll im März oder April ein erstes Apple-Event abgehalten werden. Aufgrund der Corona-Situation wird die Präsentation wieder nicht in Präsenz stattfinden können. Damit würde es sich um das dritte virtuelle Event in Folge handeln. Im Rahmen des Events soll das iPhone SE 3 gezeigt werden.Die dritte iPhone SE-Generation soll das Design des aktuellen iPhone SE 2 übernehmen. Optisch dürfte sich das Smartphone also kaum vom momentan erhältlichen Modell unterscheiden lassen. Im Inneren soll jedoch ein neuer Prozessor, der an ein 5G-Modem angebunden ist. zum Einsatz kommen. Darüber hinaus dürfte das Kamera-Modul stark verbessert worden sein. Es wäre denkbar, dass das Einsteiger-Modell 128 Gigabyte Speicher mit sich bringt.Da das iPhone SE 2 im April 2020 und damit inzwischen vor knapp zwei Jahren vorgestellt wurde, bieten sich die nächsten Monate für die Präsentation eines Nachfolger-Modells an. Dennoch sollte beachtet werden, dass Apple das Event bisher nicht offiziell angekündigt hat. Ob das iPhone SE 3 tatsächlich im März oder April gezeigt wird, bleibt also abzuwarten.Auf dem nächsten Apple-Event könnten neben dem iPhone SE 3 auch ein neuer 27 Zoll großer iMac sowie Mac Minis mit M1 Pro- und M1 Max-Prozessoren enthüllt werden. Die neuen Betriebssysteme iOS 16 , iPadOS 16, MacOS 13, TvOS 16 und WatchOS 9 dürfte Apple hingegen erst auf der Entwickler-Konferenz WWDC, die im Juni 2022 stattfinden soll, präsentieren.