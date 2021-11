iPhone 13 Mini: Apples neues Kompakt-Smartphone im Video-Review

Alle neuen iPhone-Modelle in der Übersicht Modell iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Betriebssystem Apple iOS 15 Display 5,4 Zoll, 2340 x 1080 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, 460 ppi, Ceramic Shield 6,7 Zoll, 2778 x 1284 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, 458 ppi, Ceramic Shield CPU A15 Bionic-Chip, 64 Bit Speicher 128, 256 oder 512 GB 128, 256, 512 GB oder 1 TB Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Verbindungen Apple Lightning, WLAN ax, Bluetooth 5, NFC, UWB Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D), LiDAR Hauptkamera 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) 12.0MP, f/1.5, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3); ToF (LiDAR) (Kamera 4) Kamera 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Farben Blau, Pink, Rot, Schwarz und Weiß Gold, Graphit, Silber, Blau Maße; Gewicht 131,5 x 64,2 x 7,65 mm, 141 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 174 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 204 g 160,8 x 78,1 x 7,65 mm, 240 g Besonderes 5G-fähig, IP68-zertifiziert, MagSafe (Ladeleistung 15 Watt), Qi-Laden (max. 7,5 Watt) Preis ab 799 Euro ab 899 Euro ab 1149 Euro ab 1249 Euro

Wer heute auf der Suche nach einem möglichst leistungsstarken aber dennoch kompakten Smartphone ist, hat es nicht leicht. Während es im Android-Bereich hier besonders schlecht aussieht, hat Apple in diesem Jahr mit dem iPhone 13 Mini ein neues Modell im verkleinerten Formfaktor auf den Markt gebracht. Wie gut es ist und welche Neuerungen es im Vergleich zum Vorgänger bietet, zeigt unser Kollege Jonas Kaniuth in seinem Test.Wenig überraschend macht auch das Apple iPhone 13 Mini eine gute Figur und liegt aufgrund des kleineren Formats gut in der Hand. Das 5,4 Zoll große Display wirkt dabei nicht zu klein, bietet aber leider nur 60 Hertz. Beim Blick auf die Performance muss sich das Mini ebenfalls nicht hinter der Konkurrenz verstecken, manch einer könnte sich aber an den automatischen Optimierungen für Fotos stören. Gute Nachricht für Viel-Nutzer: Apple verspricht im Vergleich zum direkten Vorgänger eine um anderthalb Stunden verlängerte Akkulaufzeit.