H.265-Codec: Microsoft ist nun Mitglied im HEVC Advance-Patentpool

Bereits seit einiger Zeit verkauft das Redmonder Unternehmen Microsoft verschiedene Videoerweiterungen über seinen Store. Nun ist der Konzern dem HEVC Advance-Patentpool beigetreten. Damit könnte der Videocodec zukünftig für viele Geräte kostenlos zur Verfügung stehen.

Microsoft-Patente nun Teil der Pool-Lizenz

Der Vorteil des auch unter der Bezeichnung H.265 bekannten HEVC-Codecs besteht darin, dass bessere Kompressionsraten als mit anderen Standards erreicht werden. Dabei wird ein Unterschied von bis zu 50 Prozent erreicht, ohne die Qualität zu reduzieren. Die Lizenzen werden von Access Advance verwaltet. Microsoft ist jetzt dem HEVC Advance-Patentpool beigetreten und agiert hiermit jetzt sowohl als Lizenznehmer als auch als Lizenzgeber.Alle wesentlichen H.265-Patente von Microsoft sind nun in der Pool-Lizenz enthalten. Gleichzeitig haben die Redmonder ab sofort Zugang zu mehr als 16.500 Patenten, die für die Implementierung des HEVC-Standards erforderlich sind. Das hat Access Advance in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Neben Microsoft sind viele andere Firmen dem HEVC Advance-Patentpool beigetreten. Vollständige Auflistungen lassen sich auf dieser Seite sowie unter diesem Link finden.Wer ein Windows 10- oder Windows 11-Gerät besitzt und den H.265-Codec nutzen möchte, hat aktuell die Möglichkeit, die Erweiterung für 99 Cent aus dem Microsoft Store herunterzuladen. Es wäre denkbar, dass die Redmonder sich dafür einsetzen, dass der Standard bald in das Betriebssystem integriert und kostenlos für viele Windows-Geräte angeboten wird. Dann müssten die Nutzer nicht mehr auf einen kostenpflichtigen Download zurückgreifen.