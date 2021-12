Microsoft Edge: Praktisches Tool funktioniert nun mit PDF-Dateien

Der Edge-Browser auf Chromium-Basis verfügt schon seit einiger Zeit über ein Feature, mit dem Screenshots von Webseiten erstellt und zugeschnitten werden können. Nun hat Microsoft das Tool auch in den PDF-Editor eingebaut. Zuvor war die Funktion hier nicht verfügbar.

Neuerung zunächst nur im Canary-Build

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Das Tool hört auf den Namen "Web Capture" und gibt den Edge-Nutzern die Möglichkeit, angezeigte Inhalte einer Webseite aufzunehmen. Nachdem der entsprechende Button neben der Adressleiste angeklickt wurde, lässt sich ein beliebiger Bereich auswählen. Die dort dargestellten Inhalte werden dann als Screenshot abgespeichert. Das Bild kann dann auch direkt in andere Programme eingefügt oder an Kontakte gesendet werden.Bislang wurde der Button ausgeblendet, sobald der Browser eine Datei im PDF-Editor anzeigt. Einem Reddit-Nutzer , der einen experimentellen Edge-Build verwendet, ist nun allerdings aufgefallen, dass der Web Capture-Button auch beim Bearbeiten von PDF-Dokumenten auf­taucht. Während bei normalen Webseiten die gesamte Seite aufgenommen werden kann, müssen die Nutzer in der PDF-Ansicht explizit einen Bereich auswählen, der dann kopiert und abgespeichert werden soll.Momentan haben noch nicht alle Nutzer des Edge-Browsers die Option, Screenshots in der PDF-Ansicht zu erstellen. Das Feature wird aktuell noch getestet und nur manchen Anwendern angezeigt. Es handelt sich um einen A/B-Test, der ausschließlich im neuesten Canary-Build des Browsers zur Verfügung steht. Die aktuelle Version lässt sich über diese offizielle Webseite herunterladen. Sollten im Rahmen des Tests keine Probleme auftreten, dürfte die Funktion in den kommenden Wochen auch in eine finale Edge-Version eingebaut werden.