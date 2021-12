Prime Video, Disney+ & Netflix: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Vor den Feiertagen nehmen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche mehr als 40 neue Serien und Filme in ihre Programm auf. Zu den Highlights gehören The Witcher, The Grand Tour und Bad Boys. Hier findet ihr alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 50

Bad Boys for Life ab 14. Dezember

The Future Diary ab 14. Dezember

Russell Howard: Lubricant ab 14. Dezember

Sternenstreif: Mit Sternenkraft ins neue Jahr ab 14. Dezember

Élite-Kurzgeschichten: Phillipe - Caye - Felipe ab 15. Dezember

Selling Tampa ab 15. Dezember

The Hand of God ab 15. Dezember

A Naija Christmas ab 16. Dezember

Aggretsuko: Staffel 4 ab 16. Dezember

A California Christmas: City Lights ab 16. Dezember

Puffs Reich: Wunder des Riffs ab 16. Dezember

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 6: Heimkehr ab 17. Dezember

The Witcher: Staffel 2 ab 17. Dezember

Was in Oslo geschah ab 19. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 50

Die Tochter des Weihnachtsmanns ab 15. Dezember

Elise und das vergessene Weihnachtsfest ab 16. Dezember

Alle Jahre wieder... ab 17. Dezember

The Grand Tour Presents: Carnage A Trois ab 17. Dezember

Die Discounter ab 17. Dezember

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 50

Abenteuer Ägypten - Staffel 1 ab 15. Dezember

Muppet Babies ab 15. Dezember

Ron läuft schief ab 15. Dezember

Foodtastic - Staffel 1 ab 15. Dezember

D-Day: Operation Neptune ab 17. Dezember

Port Security: Hamburg ab 17. Dezember

Unsinkbar: Japans verschollenes Schlachtschiff ab 17. Dezember

Naturgewalten hautnah ab 17. Dezember

Al Davis vs. the NFL ab 17. Dezember

Angry Sky ab 17. Dezember

The Band that wouldn't die ab 17. Dezember

The Best that never was ab 17. Dezember

Big Shot ab 17. Dezember

Brian and the Boz ab 17. Dezember

Broke ab 17. Dezember

Fantastic Lies ab 17. Dezember

Galacticos ab 17. Dezember

No Crossover: Allen ab 17. Dezember

Run Ricky Run ab 17. Dezember

Silly little Game ab 17. Dezember

Slaying the Badger ab 17. Dezember

Small Potatoes: Who killed the USFI? ab 17. Dezember

This magic Moment ab 17. Dezember

Arendelle Castle Yule Log: Cut Paper Edition ab 17. Dezember

Während die "großen Drei" mit Hawkeye, The Expanse und Lost in Space die letzten Tage des Jahres mit namhaften Serien-Premieren und -Finalen bestückt haben, folgen in der Woche vom 13. bis 19. Dezember eine Handvoll weiterer Blockbuster. Netflix konnte sich unter anderem Bad Boys for Life sichern und zeigt außerdem die zweite Staffel von The Witcher und die vierte Staffel des Anime Aggretsuko. Disney+ hingegen konzentriert sich auf ESPN-Sportfilme, National Geographic-Dokus und den Kinderfilm Ron läuft schief.Die Neustarts bei Amazon Prime Video halten sich zahlentechnisch in Grenzen, beinhalten jedoch zwei Highlights, die sich für Prime-Mitglieder lohnen könnten. In The Grand Tour Presents: Carnage A Trois schickt man die drei Autonarren Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May auf einen weiteren Roadtrip und mit Die Discounter startet eine neue Mockumentary von den Jerks-Machern Christian Ulmen und Carsten Kleber. Weiterhin haben alle Streaming-Dienste diverse Filme und Serien zum Thema "Weihnachten" in petto.