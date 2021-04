Disney und Sony: Deal bringt erstmals Spider-Man-Filme zu Disney+

Erst vor kurzem hat Sony bekannt gegeben, dass man einen Exklusiv-Deal mit Netflix geschlossen hat, Kinoveröffentlichungen und Katalogtitel werden als erstes auf dem derzeit größten Streaming-Portal zu sehen sein. Auch Disney hat eine ähnliche Vereinbarung bekannt gegeben.

Netflix zuerst, dann Disney

Sony Pictures hat einen beeindruckenden Katalog an Filmen und zählt auch weiterhin zu den ganz Großen des Geschäfts. Und man ist auch derzeit besonders fleißig beim Abschließen von Lizenzdeals. Denn nach Netflix folgt nun die zweite vermutlich millionenschwere Vereinbarung innerhalb kürzester Zeit, nämlich mit Disney.Wie das Hollywood-Branchenmedium Deadline berichtet, bringt der Deal zahlreiche ältere Produktionen (vermutlich) auf Disney+ und Hulu. Darunter sind vor allem auch die Spider-Man-Filme und das ist für Marvel-Fans eine besonders gute Nachricht. Denn diese sind bisher nicht auf dem Streaming-Dienst zu finden, damit wird also auch eine Lücke im Marvel Cinematic Universe (MCU) geschlossen.Auch neue Filme sind Teil des Lizenzpakets, denn zwischen 2022 und 2026 werden auch Kinofilme von Sony Pictures auf Disney+ und Co. landen. Der Unterschied zum Netflix-Deal ist, dass der Streaming-Marktführer das "Post-Pay-1"-Fenster bekommt, danach ist Disney an der Reihe.Das bedeutet, dass ab 2022 zuerst Netflix die Sony-Filme bekommt, nach etwa neun Monaten wandern diese dann zu Disney-Plattformen. Wohlgemerkt kommen die Sony-Filme zwischenzeitlich auch noch als Heimkino-Veröffentlichung heraus (also Kauf und Verleih), Disney ist also genau genommen die Nummer 3 in der Verwertungskette.Derzeit ist allerdings nicht ganz klar, welche Disney-Plattformen zum Zug kommen (und auch welchen Folgen der Deal für Europa hat): Denn zum Medienkonzern gehören auch TV-Sender wie ABC und FX, ob und wann Hulu und vor allem Disney+ zum Zug kommen ist unbekannt - wenngleich sehr wahrscheinlich.