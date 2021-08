Spider-Man: No Way Home - Teaser-Trailer pulverisiert alle Rekorde

Peter Parker alias Spider-Man ist der wahrscheinlich bekannteste und populärste aller Marvel-Superhelden, das gilt nicht nur in der Popkultur allgemein, sondern auch im Kino. Dort wartet man schon gespannt auf Spider-Man: No Way Home. Und das Interesse ist gewaltig.

Marvel Cinematic Multiverse

Kommt ER zurück?

Sony Pictures

Sony Pictures und die Marvel Studios haben in der Nacht auf Dienstag den ersten (Mehr-als-nur-)Teaser-Trailer zum dritten Solo-Abenteuer von Tom Holland als Peter Parker/Spider-Man freigegeben und damit eine lange Wartezeit beendet.Dabei bestätigen die Macher, dass es im Marvel Cinematic Universe (MCS) auch künftig mehr als nur rund gehen wird. Oder besser gesagt: Dass das MCU künftig als Marvel Cinematic Multiverse bezeichnet werden kann. Denn in Spider-Man: No Way Home werden gleich mehrere Realitäten aufeinanderprallen, das bedeutet, dass die Bösewichte und aller Wahrscheinlichkeit nach auch Spider-Man-Darsteller aus früheren Filmen einen Auftritt haben werden.Nimmt man auch den Trailer als Maßstab, dann wird Spider-Man: No Way Home ein Megahit. Wie das Hollywood-Branchenmedium Deadline berichtet, wurde der Teaser wurde in den ersten 24 Stunden knapp 356 Millionen Mal abgerufen. Sony Pictures hat dafür alle Kanäle und Sprachversionen zusammengerechnet. Dazu kommen weltweit rund 4,5 Millionen Erwähnungen in sozialen Medien.Die Video-Zugriffe haben den bisherigen Rekord nahezu pulverisiert, auch dieser wurde natürlich von einem MCU-Film aufgestellt. Kenner der Materie werden nicht überrascht sein, um welchen es sich hier handelt, nämlich Avengers: Endgame. Der erste Trailer für den Abschluss der Thanos-Saga konnte 2018 im selben 24-Stunden-Zeitraum aber "nur" 289 Millionen Abrufe generieren.Übrigens wird der neue Spider-Man-Film wohl auch noch andere Überraschungen bieten: Denn möglicherweise wird in Spider-Man: No Way Home ein Fanliebling "nach Hause" zurückkehren. Denn nach 30 Sekunden ist im Teaser ein Mann in weißem Hemd und schwarzer Krawatte zu sehen - und Fans vermuten, dass es sich hierbei um Matt Murdock alias Daredevil handelt.