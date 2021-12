Neues Design: Apple iPhone 14 Pro soll 2022 ohne Notch erscheinen

Mit der erwarteten Vorstellung der iPhone 14-Familie im Herbst 2022 soll sich Apple zumindest zum Teil von seiner Notch verabschieden. Die Pro-Modelle könnten anstelle des markanten und oft kritisierten TrueDepth-Systems eine Frontkamera im klassischen "Lochdesign" verwenden.

Infrarot-Sensoren bald unter dem Display der Pro-Modelle?

Jon Prosser

Im nächsten Jahr dürfte nicht nur das AirPods-Portfolio einen optischen Umschwung erleben, auch dem iPhone 14 (Pro) wird ein neues Design vorausgesagt. Wie die koreanische Webseite The Elec berichtet, soll der kalifornische Hersteller nach unzähligen Gerüchten tatsächlich auf eine Notch verzichten. Die Alternative scheint eine "Punch Hole"-Kamera zu sein, wie man sie gefühlt von jedem zweiten Android-Smartphone kennt. Die Frage ist nur: Was passiert mit der bis dato besonders sicheren Gesichtserkennung (Face ID)?Da eine Rückkehr zum Fingerabdruckscanner (Touch ID) von vielen Experten ausgeschlossen wird, ist davon auszugehen, dass Apple einen Weg gefunden hat die Technik des "TrueDepth"-Kamerasystems unter das Display zu verlagern. Gänzlich verschwinden soll die Notch jedoch nicht. Bisher geht man davon aus, dass einzig und allein das iPhone 14 Pro (Max) den Wechsel hin zur Lochkamera vollziehen wird. Die günstigeren iPhone 14-Modelle im 6,1- und 6,7-Zoll-Format sollen weiterhin die Kerbe aufweisen. Eine optische Inkonsistenz, wie man sieh zuletzt zwischen dem iPhone 8 und dem iPhone X erleben konnte.Bereits im September nahm der bekannte "Leaker" Jon Prosser die Gerüchte eines Punch-Hole-Design zum Anlass, erste Designentwürfe des Apple iPhone 14 (Pro) zu erstellen. Die unbestätigten Renderbilder zeigen dabei nicht nur die neuen iOS-Smartphones ohne Notch, sondern deuten auch den Verzicht des in den letzten Jahren immer größer gewordenen Kamerabuckels an. Wie sich Apple in Zukunft mit einem solch minimalistischen Design optisch von der Android-Konkurrenz abheben kann, bleibt abzuwarten. Noch liegt fast ein Jahr zwischen den Prognosen und der Vorstellung.