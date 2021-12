Internes FBI-Dokument: Welcher Messenger Informationen herausgibt

Wer einen Messenger sucht, mit dem man sich möglichst gut vor staatlichen Blicken schützen kann, wird in den Schulungsunterlagen der US-Bundespolizei fündig. Über eine Informationsfreiheits-Anfrage wurde das entsprechende Dokument jetzt öffentlich.

Es kommt auf den Staat an

Darin führt die Behörde für eine ganze Reihe von Messenger-Plattformen aus, an welche Informationen Ermittler herankommen, wenn sie im rechtlichen Rahmen bleiben. Die gute Nachricht: Bei quasi keiner Plattform ist es direkt möglich, die Inhalte der Kommunikation abzufangen und mitzulesen. Dafür hat sich die Verschlüsselung inzwischen zu weit durchgesetzt.Das heißt allerdings nicht, dass die Behörden nicht auch Möglichkeiten hätten, an die Inhalte der Nachrichten zu gelangen - zumindest bei einem Teil der Plattformen. Das betrifft vor allem die Dienste der großen US-Anbieter, die sich zwangsläufig den Gesetzen der USA beugen müssen. Wenn also FBI-Beamte bei Apple (iMessage) oder Meta (WhatsApp) mit einem entsprechenden Gerichtsbeschluss vor der Tür stehen, werden sie beispielsweise Zugang zu einigen Inhalten bekommen, die unverschlüsselt auf Servern der Anbieter gelandet sind.Anders sieht dies bei ausländischen Plattformen aus. Ein Beispiel hierfür ist WeChat, das aus China stammt. Hier bekommt zumindest das FBI nur wenige Informationen geliefert - und das auch nur, wenn man beispielsweise nach einem User aus den USA fahndet. Über Chinesen wird der Betreiber Tencent beispielsweise keine Informationen herausgeben. Das betrifft allerdings eben nur Anfragen des FBI, wenn chinesische Behörden etwas wissen wollen, sieht es mit Sicherheit ganz anders aus.Die wenigsten Informationen rücken laut den FBI-Unterlagen, die auf dem Stand des Januars 2021 und damit recht aktuell sind, Telegram und Signal heraus. Die beiden Messenger wurden von Anfang an auf einen hohen Datenschutz-Standard konzipiert. Hier erhalten die Ermittler bestenfalls einige Bestandsdaten und sehr eingeschränkte Metadaten.