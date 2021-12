EU: Wir können bei Chips gar nicht unabhängig von Asien werden

Angesichts der Versorgungsprobleme der europäischen Industrie mit Halbleiter-Produkten wird der Ruf nach einer Eigenversorgung mit Chips immer lauter. Allerdings glaubt die zuständige EU-Kommissarin nicht an eine Unabhängigkeit als erreichbares Ziel.

Ein langer Weg

Die Versorgungsprobleme haben der Politik in Europa vor Augen geführt, wie stark die Abhängigkeit der hiesigen Wirtschaft vor allem von den in Asien stehenden Chipfabriken bereits geworden ist. Seitdem wird versucht, die Ansiedlung von Halbleiter-Produzenten zu forcieren - auch Deutschland ist hier vorn mit dabei. Allerdings ist klar, dass es zumindest schwer wird, den Vorsprung Asiens in dem Bereich merklich zu reduzieren.EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager zeigte sich in einem Interview mit dem US-Sender CNBC nicht gerade optimistisch, dass Europa jemals eine Autarkie erreichen werde. "Die mir bekannten Zahlen zu den Vorabinvestitionen, um völlig autark zu werden, zeigen eher, dass es unmöglich ist", sagte sie. Ungeachtet dessen sei es trotzdem wichtig, auf ein deutlich höheres Niveau an Eigenproduktion zu kommen als bisher.Europa produzierte in den 1990er Jahren noch 40 Prozent aller Chips. Der Anteil ist inzwischen auf nur noch rund 10 Prozent gesunken. Nun hat man sich allerdings zum Ziel gesetzt, bis 2030 wieder auf 20 Prozent Weltmarktanteil zu kommen. Dafür müssten die europäischen Halbleiter-Hersteller aber deutlich gefördert werden, so Vestager. Und letztlich geht es nicht einfach nur um die Mengen, sondern auch um die genutzten Technologien.Und hier bekommt man es dann mit richtigen Schwierigkeiten zu tun: Vor allem im High End-Bereich sind die asiatischen Hersteller TSMC und Samsung führend. Und um Fertigungsanlagen wirtschaftlich aufbauen und betreiben zu können, die auf dem gleichen Niveau arbeiten, benötigt man Marktanteile, von denen die europäischen Produzenten weit entfernt sind. Es ist also ein langer Weg, bis man hier nennenswert vorankommt.