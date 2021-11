Smart Home: WLAN-Neuerung wird zu Kilometer-Reichweite führen

Der Wi-Fi-Standard wird ständig weiterentwickelt und die Neuerungen sind im Vergleich zu noch einigen Jahren zuvor beeindruckend. Das betrifft aber vor allem Geschwindigkeit, Reichweite bleibt ein Problem. Wi-Fi HaLow soll - in einem bestimmten Bereich - für Abhilfe sorgen.

IoT im Sub-1GHz-Spektrum

Viele von uns, die in dicht besiedelten Gegenden wohnen, kennen das Problem: Das 2,4-GHz-Band ist hoffnungslos überfüllt, die 5-GHz-Alternative reicht nicht viel weiter als bis zur zweiten massiven Wand. Eine neue Funktion, die die Wi-Fi Alliance vor kurzem vorgestellt hat, könnte aber für eine Reichweite von einem satten Kilometer sorgen. Freilich hat das diverse Einschränkungen, denn das Ganze ist nicht dafür gedacht, dass Nutzer auch bei längeren Spaziergängen auf das eigene Netz zugreifen können. Oder besser gesagt nicht für klassisches Surfen und ähnliches.Das neue Feature nennt sich Wi-Fi HaLow und unterstützt die WLAN-Übertragungen mit großer Reichweite und geringem Energieverbrauch im Sub-1GHz-Spektrum. Wi-Fi HaLow ist auch nicht für herkömmliche Endkunden-Geräte wie Smartphones gedacht, sondern primär für Smart-Home-Gadgets.Gemeint sind hier beispielsweise Sensoren, Sicherheitskameras und industrielle sowie landwirtschaftliche Internet of Things (IoT)-Lösungen. Basis für Wi-Fi HaLow ist der IEEE 802.11ah-Standard. Möglich werden damit wie erwähnt Verbindungen von bis zu einem Kilometer. Sie sind außerdem "robust", was bedeutet, dass auch mehrere Wände kein Problem darstellen. Außerdem ist das eine Niedrigenergie-Lösung, angeschlossene Geräte können jahrelang mit Batterien in Münzgröße betrieben werden.In einer Mitteilung erläutert die Wi-Fi Alliance auch die Anwendungsfälle näher ( PDF ). Im "Hausgebrauch" von Endkunden bietet Wi-Fi Halow eine stromsparende Lösung für die Verbindung von Türschlössern, Kameras, Geräten und Komponenten von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.