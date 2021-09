MyFritz App startet Android-Support für Widgets zum Teilen des WLANs

Der Internet-Spezialist AVM hat für die MyFritzApp für Android ein weiteres Funktions-Update veröffentlicht. AVM startet nun die praktische Option, Android-Widgets für das einfache Teilen des WLANs über einen QR-Code zu nutzen.

Was kann die MyFritzApp?

MyFritz App: NEU: Android-Widgets für das einfache Teilen des WLANs über einen QR-Code

Behoben: Vereinzelt Absturz der App beim Wechsel der Verbindungsart bei aktiver Heimnetzverbindung (VPN)

Behoben: App friert bei Zugriff auf die Benutzeroberfläche bei aktiver Heimnetzverbindung (VPN) ein

Das Funktions-Update war vor ein paar Tagen bereits für iOS-Nutzer gestartet, jetzt werden die neuen Features auch für Android freigegeben. So können Android-Nutzer, die die My FritzApp verwenden, ab sofort mit der neuen Version neben dem einfachen Teilen des WLANs über einen QR-Code auch von einigen Verbesserungen profitieren. AVM hat ein paar bekannte Fehler beheben, die bei einigen Nutzern auftraten. Die neue Version trägt die Nummer 2.17.2 und ist ab sofort als automatisches Update oder über den Play Store zu beziehen . Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Die MyFritzApp dient für den Zugriff auf die FritzBox zu Hause und unterwegs. In der App kann man sich zum Beispiel über eingehende Anrufe informieren und Sprachnachrichten abhören. Zudem besteht Zugriff auf Daten, die auf der FritzBox gespeichert wurden, wie beispielsweise Fotos.Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen; generell läuft die Verbindung ab FritzOS 6.50. Um unterwegs sämtliche Funktionen nutzen zu können, muss die FritzBox an einen Internetanschluss mit einer öffentlichen IPv4-Adresse angeschlossen sein. AVM bittet Nutzer seiner Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.