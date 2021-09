AVM startet Update für FritzApp WLAN mit verbesserter Anzeige

Der Router-Spezialist AVM hat ein kleines Update für die FritzApp WLAN für iOS-Geräte herausgegeben. Dabei gibt es jetzt eine neue Funktion zum Senden von Supportdaten der FritzBox. Außerdem startet eine wichtige Verbesserung bei der Nutzungs-Anzeige beim ersten Start.

Das kann die App

FritzApp WLAN (iOS) Version 1.7.0 NEU: Supportdaten der FritzBox können mit dem Feedback zur App verschickt werden (ab FritzOS 7.25)

Verbesserung: Neue Hinweise für die Nutzung beim ersten Start

Behoben: Vereinzelt falsche Darstellung bei der Bewertung der Repeater-Position

Die Aktualisierung ist ab sofort über den iOS App Store beziehungsweise für bestehende Nutzer der App direkt auf den Geräten per Auto-Update-Funktion verfügbar. Die neue Version trägt die Nummer 1.7.0 und bringt mehrere Verbesserungen mit sich, es handelt sich um ein Feature-Update.AVM hat zwei Änderungen eingebaut, die dem Nutzer nun mehr Informationen anbieten. Zum einen wurden die Hinweise für die Nutzung beim ersten Start verbessert. Zum anderen können ab sofort Supportdaten der FritzBox zusammen mit dem Feedback zur App verschickt werden. Dafür muss aber auf dem angeschlossenen Router mindestens FritzOS 7.25 laufen. AVM hat außerdem noch einen Bug behoben, bei dem es vereinzelt dazu kommen konnte, dass angeschlossenen Repeater eine falsche Darstellung bei der Bewertung ihrer Position erhielten. Der Fehler ist nun behoben, was die Erweiterung des Heimnetzwerks stark verbessern sollte. Weitere Änderungen wurden nicht genannt. In den meisten Fällen gibt es aber zusätzlich sicherheitsrelevante Änderungen. Daher wird das Update allen Nutzern empfohlen.Die FritzApp WLAN erleichtert die Überwachung aller Access Points im Heimnetz durch eine übersichtliche Anzeige. Dazu gibt es verschiedene Übersichten für FritzWLAN-Repeater, FritzPowerline-Adapter und FritzBoxen , und man kann den WLAN-Durchsatz messen. Nutzer können sich zudem über vorhandene FritzOS-Updates informieren. Die Aktualisierung steht ab sofort für FritzApp WLAN für iOS parat. Der Link zu der App im Apple App Store ist am Ende des Beitrags zu finden. Die Release-Notes sind kurz und knapp gehalten.AVM bittet Nutzer der App, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind demnach gern gesehen. Android-Nutzer hatten ähnliche Aktualisierungen schon in den zwei vorangegangenen App-Updates erhalten.