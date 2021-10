FragAttacks-Patch für alten FritzWLAN Repeater erschienen

Der Internet-Spezialist AVM hat nun auch für das schon in die Jahre gekommene Zusatzgerät FritzWLAN Repeater 310 die sogenannte Fragattacks-Schwachstelle behoben. Besitzer des kleinen Repeaters sollten dringend aktualisieren.

Schwachstelle behoben

Verbesserungen und Änderungen mit FritzOS 7.14 Behoben: Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

Firmware jetzt aktualisieren

AVM hat das Update auf FritzOS 7.14 für den FritzWLAN Repeater 310 in den Revisionen a und b freigegeben. Das neue Update ist ein reines Sicherheitsupdate und wird daher allen Nutzern empfohlen. Damit erhält nun das kleine Gerät für die Netzwerkerweiterung im Heimnetzwerk die wichtige Fehlerbehebung: Laut den Veröffentlichungs-Notizen wird die eingangs erwähnte Schwachstelle in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete behoben, besser bekannt als "FragAttacks". Weitere Änderungen sind nicht bekannt.Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen von FritzBox und FritzRepeatern und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, neue Updates schnellstmöglich durchzuführen. In diesem Update gibt es auch eine sicherheitsrelevante Änderung: AVM hat mehrere Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben. Diese Sicherheitslücke war unter dem Namen "Fragattack" bekannt geworden und wird nach und nach für alle AVM-Geräte geschlossen.Informationen zu dem Update für den Repeater kann man sich auch von dem öffentlichen AVM-FTP holen . Bei AVM findet man zudem auch Tipps zum Aktualisieren und Hilfe, falls irgendetwas nicht funktioniert. Wenn der Repeater mit einer FritzBox verbunden ist, kann man die Benutzeroberfläche über die Mesh-Übersicht des Routers mitaufrufen (fritz.box). Das Update findet man dann in der Heimnetzwerk-Übersicht im "Assistenten" unter dem Stichwort "Update" oder "Firmware aktualisieren".