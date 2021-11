YouTube testet Zeitstempel-Kommentare: Start in der iOS-App

Die Video-Plattform YouTube testet eine neue Funktion in Verbindung in Videos mit Kapitel-Funktion und Zeitleiste. Erste iOS-Nutzer können im Beta-Test jetzt "zeit-sensitive" Kommentare abgeben - zum Beispiel, um Fragen zu bestimmten Abschnitten im Video zu stellen.

Beta zunächst nur für iOS-Nutzer

Überarbeitungen und Verbesserungen der Plattform

Free YouTube to MP3 Converter Download - Musik laden

In der Beta-Version der iOS-YouTube-App heißt das neue Feature "Zeitstempel-Kommentar". Nutze können damit ihren Kommentar zu einem bestimmten Videoabschnitt eingeben und nicht nur einfach ihre Nachricht unter das Video allgemein packen. Andere Nutzer sehen diese zeit-sensitiven Kommentare dann dynamisch mit unter dem Video. Damit baut YouTube die Optionen der Zeitstempel, die es schon länger gibt, passend aus.Nutzer, die die neue Funktion in der Metaphase zu sehen bekommen, werden zunächst gefragt, ob sie die neuen dynamischen Kommentare angezeigt bekommen wollen, oder ob sie die klassische Ansicht nutzen möchten. Der Test ist wie so häufig zudem auf eine geringere Nutzer-Anzahl begrenzt und wird nur nach und nach für weitere Nutzer freigegeben.Aktuell wird die Funktion nur auf dem iPhone getestet. Der Rollout ist schon seit einigen Tagen im Gang, wer die iOS-App nutzt, könnte schon bald auch mit testen. Viele Hintergrund-Informationen dazu hat Google noch nicht verraten, vermutlich werden aber auch Android-Nutzer bald die neuen Kommentare ausprobieren können. Wie es heißt, sollen die Zeitstempel-Kommentare zunächst getestet und mit dem Feedback der Nutzer verbessert werden. Dann ist auch der Start im Webbrowser zum Beispiel auf dem PC oder Tablet angedacht.Das neue Zeitstempel-Feature gehört zu den Verbesserungen, die YouTube noch in diesem Jahr umsetzen will. Außerdem hat der Dienst erst kürzlich die Dislike-Funktion überarbeitet und die Möglichkeit für Massenbewertungen gestoppt.