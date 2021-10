YouTube Rewind: Video-Format soll nun endgültig eingestellt werden

In den vergangenen Jahren wurde auf der Videoplattform YouTube ein sogenanntes Rewind-Video, das beliebte Themen des jeweils letzten Jahres zusammenfasst, veröffentlicht. Nun soll das Format ein­ge­stellt werden. 2020 fiel die Zusammenfassung aufgrund der Pandemie aus.

Produzenten erstellen eigene Rewind-Clips

Bei YouTube Rewind handelt es sich um ein Videoformat, das den Zuschauern einen Über­blick über wichtige Inhalte aus dem vergangenen Kalenderjahr vermittelt. Ein solcher Clip wurde zuletzt im Jahr 2019 veröffentlicht. Das Video hat viele Produzenten erwähnt und neben Memes und erinnerungswürdigen Momenten auch noch Musik abgedeckt. Das Format existiert seit 2010 und war ursprünglich eine Zusammenfassung der populärsten Clips, die auf der Videoplattform zu sehen waren. Der im Jahr 2018 veröffentlichte Clip wurde zum Video mit den meisten Dislikes aller Zeiten, da einige für die Community wichtige Aspekte komplett ignoriert wurden. 2019 wurden die Inhalte auf Basis von Statistiken ausgewählt.Wegen der Corona-Pandemie hat YouTube im letzten Jahr kein Rewind-Video veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch betont, dass es sich lediglich um eine Pause handelt. Wie Tubefilter berichtet, wurde das Format nun endgültig eingestellt. Die Verantwortlichen halten es für unmöglich, die Diversität der Community in einem einzigen Video dar­zu­stel­len. Das mache es schwierig, einen Clip zu veröffentlichen, der alle Zuschauer befriedigt.Ab sofort werden die Videoproduzenten dazu aufgefordert, eigene Zusammenfassungen zu erstellen. Damit dürfte es am Ende des Jahres viele verschiedene Rewind-Clips geben. Obwohl die Videos der jeweiligen Kanäle von den Social-Media-Konten der Plattform beworben werden, betont das Unternehmen, dass die Clips nicht von YouTube finanziert werden. Den großen Webvideo-Produzenten steht es also frei, die Inhalte der zukünftigen Rewind-Videos selbst festzulegen und darzustellen.