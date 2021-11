YouTube TV: App für Smart-TVs & Streaming-Sticks lange unbrauchbar

Wer in den letzten Tagen versuchte, die YouTubeTV-App auf Smart-TVs oder Streaming-Sticks zu nutzen, hatte dabei wahrscheinlich einige Probleme. Zahlreiche Nutzer meldeten, dass die App auf ihren smarten Fernsehern und Geräten wie Amazons Fire TV-Sticks nicht funktionierte.

App fror auf Fernsehern, Sticks und Konsolen ein

Wie Android Police verlauten ließ, hatten in den letzten Tagen viele Nutzer von YouTube TV das Problem, dass sie die kostenpflichtige App auf ihren Fernsehern oder Streaming-Geräten nicht nutzen konnten. Zuerst wurde der Ausfall offenbar in Verbindung mit den Produkten des Herstellers Roku festgestellt, später war jedoch auch von den Besitzern diverser weiterer Plattformen von einem Ausfall der YouTube TV-App zu hören.Auf Reddit war davon die Rede, dass die App unter anderem auf den Smart-TVs von Samsung, Sony und LG nicht mehr funktionierte. Das Gleiche galt auch für Streaming-Hardware von Roku, Amazon Fire TV, Apple TV und die Nvidia Shield. Sogar Googles hauseigene Chromecasts konnten YouTube TV nicht mehr nutzen. Auch die Nutzer der Spielekonsolen PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox One konnten nicht mehr YouTube TV nutzen.Die Probleme äußerten sich darin, dass die Wiedergabe von Streams und sogar die App selbst mitten im Abspielprozess plötzlich einfroren. Smartphones und Tablets waren von dem Fehler aber anscheinend nicht betroffen. Das Entwickler-Team von YouTube arbeitet angeblich bereits an einer Beseitigung des zugrundeliegenden Bugs. Die ersten Berichte über die defekte YouTube-TV-App kamen im Lauf des 20. November auf, wobei sich die Meldungen gestern und vorgestern auffällig häuften.Inzwischen dürften die Probleme weitestgehend überwunden sein, denn die Zahl der Fehlermeldungen auf den einschlägigen Portalen wie DownDetector hat mittlerweile stark nachgelassen. Für die Nutzer von YouTube TV dürfte dieser Fall dennoch einen schalen Beigeschmack haben, schließlich zahlen sie für die App bares Geld.