Senf dazu: Xavier Naidoo meint, Impfen führt zur Zombie-Apokalypse

Xavier Naidoo fällt schon lange durch umstrittene Aussagen zu diversen Themen auf, er gilt als Anhänger der Reichsbürger, glaubt an die Adrenochrom-Spinnereien und ist mehr oder weniger offen antisemitisch. Nun hat er auch eine "interessante" Vermutung zum Thema Impfen.

Naidoopokalypse

An dieser Stelle sei einer Trigger-Warnung ausgesprochen: Wessen Blutdruck beim Lesen der Kombination der Wörter "Verschwörung" und "Spinner" steigt und der öfters "Endlich sagt es einer" ruft und daraufhin wild in Großbuchstaben auf Telegram oder Twitter zu tippen beginnt, der sollte an dieser Stelle aufhören zu lesen. Denn wie eingeweihte Freimaurer und Bilderberger wissen, handelt es sich bei einem "Senf dazu" im Titel um einen klaren Hinweis, dass dieser Beitrag Spuren von Meinung enthält.Denn Xavier Naidoo, Reichbürger, Verschwörungsspinner und Antisemit, hat sich auf dem Lieblingsnetzwerk aller Schwurbler, Telegram, zu Wort gemeldet. Und Naidoo beweist, dass er sein Fachwissen bei Top-Virologen wie George A. Romero bezieht. Denn Naidoo meint in einer Sprachnachricht in seiner Telegram-Gruppe, dass ihn die aktuelle Corona-Situation an Zombie-Filme erinnert (via derStandard ). In Bezug auf Corona-Impfungen ist er der Ansicht, "dass man diesen Menschen etwas injiziert, das sie in etwas verwandelt, das ähnlich daherkommt wie in diesen Filmen."Bei Covidioten ist es sowieso Programm, dass man über etwas spricht, von dem man keine Ahnung hat und Informationen von zuverlässigen Quellen wie Helga auf Facebook bezieht. Und so gibt natürlich auch Naidoo zu, dass er noch nie einen solchen Film gesehen hat.Aber Wissen und Meinung schließen sich ja dieser Tage nicht aus. Hätte Naidoo jedoch je einen Film der beliebten "Corona Of The Dead"-Reihe gesehen, wüsste er, dass geimpfte Zombies am liebsten die Hirne Ungeimpfter essen - freilich wäre das allerdings eine ziemlich leichte Kost.Wie dem auch sei: Der schwurbelnde Barde aus Mannheim meint, dass es kein Zufall sei, dass Hollywood zuletzt so stark auf Zombie-Filme setzt - "zuletzt" meint wohl so ca. 1968, dem Erscheinungsjahr von "Die Nacht der lebenden Toten". Egal, Corona-Spinner meinen ja auch, dass Impfungen aus Flugzeugen versprüht werden und in manchen Städten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unter Gullideckeln lauern, um bei Demos Ungeimpften aufzulauern und ihnen in die Knöchel einen Schuss zu verpassen.Hollywood mache ohnehin Propaganda für eine Droge mit dem Namen "Cloud Nine", so Naidoo. Diese mache Menschen zu Zombies und das müsse man sich genauer ansehen, denn die Nutzer dieser Droge seien "Versuchsratten aus dem Labor", die seinerzeit ausgesetzt wurden.Das alles ergibt natürlich null Sinn und dennoch - oder vielleicht gerade deswegen - gibt es von seinen Anhängern viel Beifall.Wir aber sagen angesichts eines neuen Rekords von rund 67.000 neuen Infektionen und einer bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von über 400, und das in aller Klarheit: Hört nicht auf Schwachköpfe wie Naidoo. Lasst euch endlich impfen. Rettet Leben. Bitte!