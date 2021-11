Corona-Warn-App: Nutzer werden per Push über Auffrischung informiert

Die anfangs umstrittene Corona-Warn-App hat sich mittlerweile etabliert und hat viele Funktionalitäten bekommen, die sie zu einem praktischen Pandemie-Bergleiter machen. Die Entwickler spendieren der Anwendung auch weiterhin neue Features, aktuell per Version 2.13.

Push mit Booster-Empfehlungen

Nutzer der Corona-Warn-App erhalten dieser Tage die Version 2.13, diese bringt vor allem eine Papierkorb-Funktion für Zertifikate mit sich. Wie das Robert-Kock-Institut erklärt, werden Impf-, Genesenen- oder Testzertifikate, die beispielsweise aus Versehen gelöscht wurden, zunächst in den Papierkorb verschoben. Dort können sie wiederhergestellt werden, erst nach 30 Tagen wird der Papierkorb komplett entleertAußerdem können Anwender*innen die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung ab sofort auch auf lokaler Ebene sehen, hier erfasst die Corona-Warn-App automatisch die Hospitalisierung des jeweiligen Bundeslandes, wenn eine Stadt oder ein Kreis ausgewählt wurden.Schließlich schreibt das RKI , dass es ab Version 2.13 eine kombinierte Kachel für die 7-Tage-Inzidenzwerte gebe: "Sowohl auf lokaler als auch auf Bundesebene werden die Neuinfektionen und Hospitalisierungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner nun auf einer Kachel angezeigt."Abgesehen davon bekommt die Corona-Warn-App eine Funktion, mit der berechtigte Personen per Push-Benachrichtigung informiert werden, wenn ihnen eine Auffrischimpfung empfohlen wird. Wie Caschy schreibt, gilt das allerdings nur für jene, bei denen eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) besteht.Das sind einerseits Über-70-Jährige, bei denen keine Covid-19-Infektion nachgewiesen worden ist und deren Grundimmunisierung ein halbes Jahr zurückliegt. Die zweite Gruppe, die in Frage kommt, sind Empfänger einer Impfung von Johnson & Johnson, bei denen die Verabreichung mehr als vier Wochen zurückliegt. Basis für die Erkennung ist hier ein Abgleich mit dem jeweils gespeicherten Impfzertifikat.