Apple wieder wertvollster Konzern der Welt - wegen diesem Gerücht

Apple hat sich - befeuert durch neue Gerüchte über selbstfahrende Autos - die Krone als wertvollstes Unternehmen der Welt zurück von Microsoft erobert. Microsoft hatte im Oktober den iPhone-Konzern überholt und ist nun wieder zurück auf dem zweiten Platz.

Ein ewiges hin und her

In der zurückliegenden Woche gab es interessante neue Gerüchte über die Entwicklung des Apple Cars . Es gab dabei Hinweise, dass Apple zuversichtlich ist, ab dem Jahr 2025 mit einem Elektroauto auf den Markt zu kommen, das eine selbstfahrende "Lounge auf Rädern" sein wird. Nun hat der Markt auf diese Gerüchte überaus positiv reagiert - das meldet das Online-Magazin MSPowerUser Innerhalb weniger Stunden, nachdem das Gerücht verbreitet wurde, ist der Aktienwert um rund 50 Milliarden Dollar gestiegen. Apple hat so eine Marktkapitalisierung von rund 2,63 Billionen Dollar erreicht. Damit ist der Konzern wieder das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt und hat den Thron von Microsoft zurückerobert. Dieses Spielchen geht nun schon seit Jahren immer wieder so, dass Apple und Microsoft sich als jeweils wertvollstes Unternehmen der Welt überholen.Zuletzt hatte Microsoft diese Position im Oktober übernommen , nachdem der Konzern seinen Gewinnbericht vorgelegt hatte. Jetzt ist es eine Mischung aus den guten Quartalszahlen, die Apple hingelegt hat, und die Erwartung von neuen Produkten, die schon seit Jahren immer wieder in der Gerüchteküche auftauchen.Katy Huberty, Analystin bei Morgan Stanley, schrieb, dass der neue Bloomberg-Bericht über das Apple Car, der den Ansturm auslöste, "der erste Pressebericht war, der eine große Anzahl von Datenpunkten enthielt, die von Apple-Insidern stammten, und genügend Details enthielt, um der Idee Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass Apples Autoeinführung sowohl die Akzeptanz neuer Technologien (EV + AV) beschleunigen als auch den adressierbaren Markt erweitern könnte, ähnlich wie bei früheren Produkteinführungen von Apple."Huberty prophezeit dabei, dass Apples Eintritt in den Automarkt der "klarste Weg" für Apple sei, Umsatz und Marktkapitalisierung innerhalb kurzer Zeit noch einmal zu verdoppeln.