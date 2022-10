Apple TV 4K 2022: Mehr Leistung als ein iPad und jetzt mit HDR10+

Apple streicht die HD-Variante, senkt die Preise und überlässt das Feld in Zukunft allein dem Apple TV 4K (2022) . Die neue Set-Top-Box erscheint in zwei Varianten und wird mit einem A15-Chip sowie verdoppelter Speicherkapazität ausgestattet. Zudem setzt man jetzt auf HDR10+.

Mehr Leistung, mehr Speicher, mehr HDR-Optionen

Weniger Kabel, dafür UBS-C-Anschluss

Nachdem das Unternehmen den Apple TV oft vernachlässigt hat, scheint man nun im jährlichen Rhythmus für Updates zu sorgen. In diesem Jahr besonders interessant - der Preis. Wurden für den Apple TV 4K (2021) mindestens 199 Euro fällig, sinkt der Einstiegspreis der dritten Generation (2022) auf 169 Euro. Gleichzeitig verdoppelt sich der Speicher von 32 GB auf 64 GB.Einziger Haken: Der Ethernet-Anschluss (LAN) ist in diesem Jahr dem "großen" Modell mit 128 GB Speicher für 189 Euro vorbehalten. Die kabelgebundene Verbindung zum Internet wird dabei nicht nur für eine stabilere Konnektivität benötigt, auch für den Smart-Home-Standard "Thread" wird sie vorausgesetzt, Stichwort Border-Router.Sowohl die "Wi-Fi"- als auch die "Wi-Fi + Ethernet"-Variante des neuen Apple TV 4K setzen auf den Apple A15 Bionic-Chip, den man unter anderem aus dem iPhone 13 (Pro) und dem iPhone 14 kennt. Zudem wird über WLAN 6 (802.11ax) und Bluetooth 5.0 gefunkt. Weiterhin verfügen die Set-Top-Boxen über HDMI 2.1, dessen Output im Kleingedruckten allerdings auf eine 4K-HDR-Auflösung bei maximal 60 FPS und (e)ARC beschränkt wird.Die gesteigerte Leistung des Apple TV 4K (2022) dürfte für alle diejenigen interessant sein, die das Gerät als Spielekonsole verwenden. Freuen können sich aber vor allem Besitzer von Samsung-Fernsehern . Die neue Set-Top-Box unterstützt neben Dolby Vision nun auch HDR10+, den "High Dynamic Range"-Standard der Südkoreaner. In Hinsicht auf die Audiowiedergabe liegt der Support weiterhin bei Dolby Atmos und Dolby Digital 7.1 / 5.1.Abschließend sollten Interessenten einen Blick auf den Lieferumfang des Apple TV 4K (2022) werfen. Neben der Set-Top-Box wird ein Netzkabel mitgeliefert, ein HDMI-Kabel zur Verbindung mit dem Fernseher fehlt allerdings weiterhin. Zusätzlich streicht Apple in diesem Jahr das Ladekabel der mitgelieferten Siri Remote (Fernbedienung), die nun via USB-C anstatt Lightning geladen werden muss.Die Auslieferung des Apple TV 4K (2022) startet am 4. November. Vorbestellungen werden bereits jetzt entgegengenommen.