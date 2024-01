Apple Car soll simpler und günstiger werden, kommt aber erst später

Es gibt bereits seit Jahren Berichte, dass Apple an einem Auto arbeitet und das sind auch mehr als Gerüchte, denn das "Project Titan" ist im Grunde ein offenes Geheimnis. Doch es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir es zu sehen bekommen, aktuell ist von 2028 die Rede.

Project Titan kommt nicht entscheidend voran

Release frühestens 2028

Zusammenfassung Apple arbeitet seit Jahren an "Project Titan"

Aktuelle Prognose für Marktstart ist 2028

Apple Car erlebte mehrere Strategiewechsel

Neues Design soll weniger ambitioniert sein

Ziel: Konkurrenzfähig mit Tesla sein

Geplant ist ein "Level 2+"-Assistenzsystem

Weiterer Verzug könnte Projektende bedeuten

Apples Pläne bzw. das Interesse des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino an einem eigenen Elektroauto ist bereits rund ein Jahrzehnt mehr als nur ein Gerücht, doch so richtig kommt das Unternehmen hier nicht voran. Denn das Apple Car alias Project Titan hat bereits mehrere Neuausrichtungen erfahren müssen.Nun ist es wieder einmal so weit, denn laut einem Bericht von Bloomberg hat Apple eine neuerliche Strategieänderung vorgenommen. Demnach hat Apple nun beschlossen, ein "weniger ambitioniertes Design" zu wählen, damit will man erreichen, dass man das Fahrzeug "endlich" auf den Markt bringen kann.Bisher war geplant, ein autonomes Fahrzeug auf den Markt zu bringen, diese Pläne hat man nun aber angepasst. Stattdessen möchte Apple ein Fahrzeug auf den Markt bringen, das im Hinblick auf Features weit weniger bietet, dafür aber preislich mit Tesla konkurrieren kann. Auf Assistenzfunktionen wird man aber nicht ganz verzichten müssen, laut dem Bloomberg-Bericht ist ein "Level 2+"-System geplant, das u. a. Spurzentrierung und einen adaptiven Tempomat bietet - bisher war Level 4-Automatisierung das Ziel, diese hätte (unter bestimmten Umständen) vollständige Autonomie ermöglicht.Diese Neuausrichtung der Pläne hat eine erneute Terminverschiebung zur Folge. Denn Ende 2022 hat Apple geplant, sein Auto in zwei Jahren auf den Markt zu bringen, aktuell visiert man das Jahr 2028 an - und das ist ein Termin, den man als einen frühestmöglichen bezeichnen kann bzw. muss.Allzu viel Geduld dürfte das Management hinsichtlich des Apple Car nicht mehr haben, denn der aktuelle Strategiewechsel wird als "entscheidender Moment" gesehen. Kommt das Projekt auch nach den jüngsten Änderungen nicht entscheidend voran, droht das endgültige Aus.