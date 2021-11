"Echtes" Lichtschwert: Normalsterbliche bekommen es nie in die Hand

Anfang des Jahres hat Disney den Traum vieler, wenn nicht sogar aller Star Wars-Fans gezeigt, nämlich ein Lichtschwert, das nahezu echt aussieht. Dieses sollten auch Gäste des Galactic Starcruiser-Hotels erhalten bzw. dachte man das. Doch nun hat Disney für Klarheit gesorgt.

Lichtschwert Light

Denn laut Berichten von IGN und GameSpot wird es diesen Lichtschwert-Nachbau, der realistisch leuchtet und auch herausfährt, zwar in den Westworld-artigen Star Wars-Themenhotel zu sehen geben, aber nicht mehr. Denn leider werden die Gäste dieses Lichtschwert nicht benutzen oder kaufen können, es ist ausschließlich für den Gebrauch durch die Schauspieler vor Ort bestimmt.Das klang zunächst anders: Denn bei der Vorstellung des Lichtschwertes hieß es noch, dass Gäste, die einen derartigen Cosplay- und Rollenspiel-Aufenthalt in einem an ein Star Wars-Raumschiff angelehnten Hotel buchen, eine solche Jedi- und Sith-Waffe während ihres Verbleibs an "Bord" nutzen können. Im Nachhinein kann man die damaligen Medienberichte in beide Richtungen auslegen, denn trotz Andeutungen hat Disney streng genommen nie bestätigt bzw. garantiert, dass das Lichtschwert tatsächlich in den Händen der Hotelgäste landen wird.Das bestätigen nun die neuesten Medienberichte: "Stattdessen erhält man etwas, das sich wie eine hochwertige, aber abgespeckte Lichtschwertnachbildung mit fester Klinge anfühlt. Wenn man es einschaltet, sind alle Geräusche und Vibrationen, die man erwarten würde, vorhanden", schreibt GameSpot. Wenn man erwartet, dass man mit der Highend-Variante herumlaufen kann, wird man also enttäuscht werden.Dieses Lichtschwert "Light" kann man aber nicht mit sich herumtragen, sondern kann die bestimmten Aktivitäten ausprobieren, darunter ein Jedi-Training, bei dem man "Laserstrahlen" abwehren muss.