Star Wars Day: Disney+ feiert "May the 4th" mit vielen Inhalten

Der 4. Mai, in der englischen Schreibweise "May, the fourth" ausgespro­chen, klingt, wenn man den Mund voll hat, wie "May the force..." - Star Wars-Fans ergänzen dann im Geiste "...be with you". Ihnen ist auch klar, wovon hier die Rede ist: Heute ist Star Wars-Tag.

Bad Batch, Maggie Simpson und mehr

Neue Serien und Filme im Überblick

Und an diesem inoffiziellen Feiertag, den man nicht (nur) in einer weit, weit entfernten Galaxis feiert, gibt es natürlich auch bei Disney+ diverse Inhalte, mit denen man die Science-Fiction-Film- und Serien-Reihe zelebriert. Das ist natürlich verständlich, denn schließlich ist Star Wars neben Marvel die wichtigste Marke des Mediengiganten.Entsprechend startet heute nicht nur eine neue Star Wars-Serie, Disney hat auch weitere kleine, aber mehr als feine Inhalte über seinen Streaming-Dienst zu bieten. Bad Batch ist aber sicherlich der größte davon: Die Animationsserie, die als (würdiger) Nachfolger von The Clone Wars gilt, setzt kurz nach dem Ende der titelgebenden Auseinandersetzung an und erzählt die Geschichte einer "fehlerhaften Charge" von Klonkriegern. Die Mitglieder der Elite-Kloneinheit 99, die aus Sergeant Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo besteht, schlagen sich nach der Machtübernahme von Imperator Palpatine als Söldner durchs Leben.Doch das ist nicht alles, was Disney+ am Star Wars Day bietet: Das jüngste Mitglied des gelben Klans aus Springfield ist in einem Kurzfilm namens "Maggie Simpsons in Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen" zu sehen und dieser zeigt beindruckend, wie viele Star Wars-Gags und -Anspielungen man in einem gerade einmal gut drei Minuten kurzen Film unterbringen kann.Schließlich hat Disney+ auch noch zwei Bundles an "virtuellen Artworks" veröffentlicht, diese heißen Star Wars Biome und Star Wars Rundflüge. Erstere zeigen diverse Planeten des Star Wars-Universums von oben, darunter Tatooine, Hoth und Sorgan, letztere widmen sich bekannten Raumschiffen wie dem Millennium Falken und Sternenzerstörer.