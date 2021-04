Mandalorian: Neues Star Wars-Spiel ist wohl in Arbeit - Xbox-exklusiv?

The Mandalorian ist nicht nur der größte Hit von Disney+, es ist sicherlich auch einer der größten Serienhits der letzten Jahre überhaupt. Des­halb ist es beinahe verwunderlich, dass noch kein Spielprojekt von und mit dem Mandalorianer angekündigt wurde. Doch das steht wohl bevor.

Zu schnell geschossen

Es ist mittlerweile eine Tatsache, dass nichts, was auf Phil Spencers Regalen im Hintergrund von Video-Calls auftaucht, ein Zufall ist. Und vor kurzem konnte man dort eine (vermeintliche) Funko Pop-Figur des Mandalorian entdecken. Diese Easter Eggs sind ein mittlerweile offenes Geheimnis. Allerdings werden sie nicht immer richtig erkannt oder gedeutet.Denn bei der zuletzt entdeckten Figur handelte es sich nicht um einen Mandalorianer, sondern einen Arbiter aus Halo. Dennoch twitterte Shpeshal_Ed, der Gründer von XboxEra, dass er gehört habe, dass ein Spiel zur Star Wars-Serie entwickelt wird (via MSPU ). In einem bald gelöschten Tweet meinte er: "Ok. Also, ihr werdet bemerken... da ist ein Mandalorian Funko in Phils Regal. Ja, jemand macht ein Mandalorian-Spiel. Bin mir noch nicht sicher wer. Sorry."Seinen Fehler bzw. die Verwechslung bemerkte er wenig später selbst, was aber nichts daran ändere, dass tatsächlich ein solches Game vorbereitet wird, wie er in einem zweiten Tweet schrieb. "Ja, es wird ein Mando-Spiel geben. Aber ähm... das ist offensichtlich kein Mando-Funko. Ich habe vielleicht gerade etwas gesagt, was ich noch nicht hätte sagen sollen. Ich hoffe, ich habe nicht gerade meine Quelle verbrannt. Ich muss mich noch entschuldigen."Dabei ist es auch denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass das Spiel Xbox-exklusiv sein könnte, zumindest für eine gewisse Zeit. Denn das nächste Indiana Jones-Spiel wird bei Machine Games entwickelt- Die Macher der Wolfenstein-Spiele sind bekanntlich Teil von Zenimax/Bethesda und damit seit kurzem auch Microsoft.