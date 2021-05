Disney zeigt "echtes" Lichtschwert, das alleine aus- und einfährt

Ab 2022 verfügbar

Heute ist bekanntlich Star Wars Day und das ist natürlich der perfekte Tag, um Ankündigungen zu machen, neue Serien zu starten oder auch Lichtschwerter vorzustellen. Ja, richtig gelesen, Disney hat eine solche Spielzeug-Waffe vorgestellt, die von alleine aus- und einfahren kann.Es gibt sicherlich keinen Star Wars-Fan, der nicht schon einmal davon geträumt hat, ein echtes Lichtschwert zu schwingen - sei es als Jedi-Ritter oder auch Sith. Diesen Traum kann man auch verwirklichen, braucht dafür aber zumeist viel Fantasie. Denn solche Star Wars-Waffen sind in der Regel nicht viel mehr als leuchtende Stöcke. Es gab bereits einige Experimente mit einem Mechanismus, der die Lichtklinge wie im Film ausfahren und wieder verschwinden lässt, "marktreif" war das aber bislang noch nicht.Disney hat bereits im April angeteasert, dass man ein "echtes" Lichtschwert entwickelt und gebaut hat, zu sehen gab es dieses aber bisher noch nicht. Heute wurde es aber enthüllt und wenn das Video nicht groß nachbearbeitet wurde (und danach sieht es nicht aus), dann hat man das Kunststück tatsächlich geschafft. Denn das Lichtschwert, das der Unterhaltungsriese nun zeigt, sieht verdammt realistisch aus.Wie das Lichtschwert konkret funktioniert, ist nicht bekannt, Disney geht im dazugehörigen Blogbeitrag nicht auf Details ein. Wie The Verge schreibt, haben aber Tüftler auf Basis von Disney-Patenten herausgefunden, dass das Lichtschwert vermutlich wie "modifiziertes motorisiertes Maßband" funktioniert, das eine Folie aus Kunststoff und LED-Leuchten ein- und ausfährt, um den Zündeffekt zu imitieren.Kaufen kann man diese Sci-Fi-Waffenimitate aber noch nicht, denn sie sollen Teil eines Star Wars-Themenhotels namens Galactic Starcruiser werden. Hier können Fans nach Westworld-Vorbild zwei Nächte lang vollständig in eine Star Wars-Welt eintauchen und ein immersives und interaktives Abenteuer erleben.Ganz fertig sind die Lichtschwerter laut Walt Disney Imagineering Research and Development ohnehin noch nicht, sie sollen aber rechtzeitig ersten Gästen ausgehändigt werden, wenn das Hotel nächstes Jahr eröffnet.