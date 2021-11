Windows 11: Bug zeigt Akkukapazitäten von mehr als 100 Prozent an

Obwohl die meisten Laptop-Besitzer eine längere Akkulaufzeit begrüßen dürften, hat ein Nutzer mit einem überladenen Akku für Beunruhigung gesorgt. Ein Bug führt dazu, dass Windows 11 Kapazitäten von mehr als 100 Prozent anzeigt. Microsoft arbeitet bereits an einem Patch.

Das Problem wird aktuell noch untersucht

Anleitungen, Tipps und Tricks

Der Reddit-Nutzer Zondax hat einen Screenshot gepostet . Im Bild ist zu sehen, dass das Betriebssystem seinen Akku mit 103 Prozent für "vollständig aufgeladen" hält. Später soll Windows 11 sogar eine Kapazität von 104 Prozent angezeigt haben. Natürlich ist es rein physikalisch nicht möglich, einen Akku zu mehr als 100 Prozent aufzuladen. Moderne Geräte greifen auf Sicherheitsmechanismen zurück, die den Akku vor dem Überladen schützen.Es handelt sich also nicht um ein Problem mit dem Akku oder dem für das Aufladen zuständigen Controller, sondern lediglich um einen Anzeigefehler. Dennoch empfiehlt es sich, ein Gerät nach dem vollständigen Aufladen vom Strom zu trennen. Die Leistung eines Akkus könnte mit der Zeit nachlassen, wenn die Kapazität permanent bei 100 Prozent bleibt. Weshalb der Bug hervorgerufen wird, ist bislang nicht geklärt. Die Kommentare unter dem Beitrag von Zondax lassen darauf schließen, dass das Problem auch bei weiteren Windows 11-Nutzern in Erscheinung tritt.Bisher hat sich Microsoft noch nicht detailliert zu dem Problem geäußert. Ein Entwickler hat jedoch bestätigt , dass die Redmonder über den Fehler informiert wurden und den Bug aktuell untersuchen. Das Problem soll so schnell wie möglich behoben werden. Ob und wann ein Patch fertiggestellt und in das Betriebssystem integriert wird, ist allerdings noch unklar.