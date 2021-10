1 Mio. Nutzer in Deutschland: Amazon Kreditkarte braucht Neustart

Amazon muss sich für seine Kreditkarten in Deutschland neue Partner suchen. Bisher wurde das Angebot zusammen mit der Landesbank Berlin (LBB) realisiert, die soll die Verträge aber im nächsten Jahr auslaufen lassen wollen. Die Zukunft der Amazon Kreditkarte ist noch ungewiss.

Die LBB will raus aus dem ehemaligen Prestige-Projekt

Anstoß wegen ADAC

Von seinem sehr prominent beworbenen Kreditkarten-Angebot konnte Amazon in den letzten Jahren mehr als 1 Million Kunden überzeugen. Dabei galt es für die die sparkasseneigene Landesbank Berlin (LBB) als großes Prestige-Projekt, hier als Partner im Hintergrund ausgewählt worden zu sein. Wie Finance FWD auf Basis von internen Unterlagen der LBB berichtet, hatte sich hier aber in den letzten Monaten ein vollständiges Umdenken angedeutet. Bis 2025 will sich die Bank demnach als "nachhaltig profitable Kundensparkasse" neu aufstellen.Wie auch die FAZ jetzt berichtet, ist das Ende der Zusammenarbeit mit Amazon dabei wohl endgültig beschlossene Sache. Die Partner hätten sich darauf geeinigt, den Vertrag zum 31. Dezember 2022 auslaufen zu lassen. Allerdings wird die LBB danach noch mit "nachlaufenden Arbeiten" beschäftigt sein. Laut Finance FWD ist damit wohl die Option gemeint, auch nach diesem Stichtag die nötige Übertragung von Millionen Kundendaten für Amazon zu ermöglichen. Für Kunden steht auf jeden Fall fest: Sie werden über kurz oder lang neue Kreditkarten ohne das LBB-Logo erwarten können.Neben Amazon hatte die LBB vor Kurzem einen zweiten, noch größeren Kunden seines Kreditkarten-Geschäfts verloren. Der ADAC hatte angekündigt , dass man das eigene Kartenprogramm mit 1,3 Millionen Nutzern zukünftig mit einem neuen Partner ausbauen werde, nennt diesen aber nicht. Hier läuft die Umstellung aber bis 2023.