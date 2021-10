Hahnenkampf-Mini-Spiel in Far Cry 6: Trollt Ubisoft PETA mit Absicht?

Far Cry bzw. Ubisoft und die Tierschützer von PETA sind schon mehrfach aufeinandergeprallt und auch der neueste Teil der Shooter-Reihe hat einen passenden Konflikt zu bieten. Denn in Far Cry 6 gibt es ein Mini-Spiel, bei dem man durchaus die Frage stellen kann, ob das nötig ist.

Hahnenkampf in Far Cry 6

Die Tierschutzorganisation PETA hat zwar viele Anhänger, aber auch Kritiker. Denn die PR-Abteilung von PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) lässt kaum eine Gelegenheit aus, um sich in die Schlagzeilen zu bringen. Dabei hat man immer wieder zwar berechtigte Tierschutzanliegen, schießt aber auch gerne weit übers Ziel hinaus.Letzteres ist vor allem dann der Fall, wenn es um Videospiele geht. So hat PETA in Vergangenheit Super Mario attackiert (und später alles kleinlaut als "Scherz" bezeichnet). Ubisoft hatte es bereits mehrfach mit den Tierschützern zu tun gehabt. So hat PETA etwa den Walfang in Assassin's Creed 4: Black Flag kritisiert , zuletzt landete Far Cry 5 im Visier der Organisation - man störte sich am Angeln (wie auch später in Animal Crossing ).Nun gibt es ein erneutes Aufeinanderprallen von PETA und Ubisoft, dieses Mal wird der eine oder andere aber möglicherweise die Kritik nachvollziehen können: Denn in Far Cry 6 gibt es ein Mini-Spiel mit Hahnenkämpfen. Diese sind in fast allen Ländern der Welt geächtet und verboten, Grund dafür ist der Umstand, dass derartige Kämpfe besonders brutal sind.In einem Statement schreibt PETA Latino: "Einen grausamen Blutsport wie den Hahnenkampf in ein Videospiel im Stil von Mortal Kombat zu verwandeln, ist weit entfernt von echter Innovation, denn die heutige Gesellschaft lehnt es strikt ab, Tiere zu einem Kampf auf Leben und Tod zu zwingen."Die Tierschützer weiter: Hähne, die in solchen Kämpfen eingesetzt werden, sind mit scharfen Sporen ausgestattet, die sich durch Fleisch und Knochen bohren und qualvolle und tödliche Verletzungen verursachen. PETA Latino fordert Ubisoft auf, dieses verwerfliche Minispiel durch ein Spiel zu ersetzen, das die Grausamkeit nicht verherrlicht."In der Tat ist das Mini-Spiel von Far Cry 6 grenzwertig bzw. höchst bedenklich, denn die Entwickler haben den grausamen Sport zu einem "witzigen" Beat'em Up gemacht. Und auch wenn wir an dieser Stelle PETA in Vergangenheit fast immer kritisiert haben: Hier müssen wir den Tierschützern recht geben - das muss wirklich nicht sein.