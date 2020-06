Far Cry 6 wird wohl demnächst enthüllt, soll wieder exotischer sein

2020 ist nichts so wie es mal geplant war, das gilt auch für die Spielebranche. Denn eigentlich sollte heute die weltgrößte Gaming-Messe starten und dort hätte es auch jede Menge neuer Spiele zu sehen gegeben. Doch die Publisher mussten umplanen, auch Ubisoft.

Montana war nicht exotisch genug

Ubisoft

Far Cry gehört zweifellos zu den wichtigsten Marken von Ubisoft, mit dem fünften Teil hatte der französische Publisher allerdings nur wenig Glück, denn dieser kam weder bei Kritikern noch bei Spielern besonders gut weg. Das lag wohl auch daran, dass der Schauplatz Montana, also das US-amerikanische Hinterland, nicht mit der Exotik von Pazifik-Inseln (Far Cry 3) und des Himalaya-Gebirges (Far Cry 4) mithalten konnte.Die Gerüchte spekulieren deshalb bereits, ob es bei Far Cry 6 wieder in spannendere Gebiete gehen wird. Die dänische Spieleseite Gamereactor will jedenfalls erfahren haben, dass Far Cry 6 wieder an einen "interessanteren Schauplatz" führen wird. Eine Bestätigung gibt es freilich noch nicht, man kann aber sicherlich davon ausgehen, dass sich Ubisoft wieder etwas Neues einfallen lässt.Dass Far Cry 6 kommt, steht zweifellos ebenso außer Frage, das Wann der Enthüllung will Gamereactor ebenfalls erfahren haben: Demnach soll der neuesten Teil der Shooter-Reihe am 12. Juli im Rahmen des Ubisoft Forward genannten Events enthüllt werden. Dort wird man dann auch Gameplay zum nächsten Assassin's Creed-Teil mit dem Untertitel Valhalla sehen können, vermutlich wird Ubisoft auch Rainbow Six Quarantine und Watch Dogs Legion zeigen.Ubisoft will bis Ende März 2021 fünf AAA-Spiele veröffentlichen, neben den bereits genannten Games, also Valhalla, Quarantine und Legion, ist bereits auch Gods and Monsters offiziell bestätigt worden, Far Cry 6 würde das Ubisoft-Quintett vervollständigen.