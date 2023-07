Far Cry: Quellcode zum Crytek-Shooter ist komplett ins Netz gesickert

Der Shooter Far Cry war das Debüt des Frankfurter Entwicklers Crytek und sorgte bereits bei seiner Veröffentlichung für Furore. Denn vor allem grafisch konnte das Spiel überzeugen, von Far Cry gibt es bis heute neue Ausgaben. Zum ersten Teil gibt es nun einen Leak des Quellcodes.

Far Cry komplett - oder nicht ganz?

Zusammenfassung Crytek veröffentlicht mit Far Cry ein Debüt, das vor allem grafisch überzeugt.

Seit vergangenem Wochenende ist der komplette Quellcode des ersten Teils auf Archive.org hochgeladen.

Nutzer können den Code nutzen, um das Spiel zum Laufen zu bringen.

Der Code ist nicht vollständig und muss mit zusätzlicher Arbeit und Visual Studio 2003 kompiliert werden.

Nutzer können den Code nutzen, um ein Remake mit Ray- und Pathtracing zu erschaffen.

Crytek

Knapp 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung kann man das Debüt von Far Cry als Videospielgeschichte bezeichnen und seit dem vergangenen Wochenende können Interessierte auch unter die "Haube" des auf einer tropischen Insel spielenden Spiels blicken. Denn wie Eurogamer unter Berufung auf Reddit und soziale Medien berichtet, ist der komplette Quellcode von Far Cry auf Archive.org hochgeladen worden.Dieser ist mit "Far Cry 1.34 Complete" betitelt, und zwar von einem Nutzer namens Llaetha.ro. Wie es zu diesem Leak gekommen ist, kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. PC-Spieler nutzen den Code aber natürlich, um das Spiel zum Laufen zu bringen.Der Titel suggeriert zwar, dass das Spiel komplett ist und auch alle Patches mitbringt, allerdings berichten Anwender, dass das nicht der Fall ist. "Laut dem Uploader scheint es sich nicht um eine vollständige Anwendung zu handeln. Nur ein Teil, ein paar Exe-Dateien, aber kein Xbox-Code oder Spiel-Assets, und der Code selbst lässt sich nicht ohne eine große Anzahl von Fehlern kompilieren", schreibt Neon Helium auf Twitter Andere verweisen allerdings darauf, dass das Spiel dennoch zum Laufen gebracht werden kann, und zwar mit zusätzlicher Arbeit und der Erstellung der Binaries per Visual Studio 2003.An dieser Stelle wird sich so mancher vielleicht fragen, was man von so einem Leak hat, da es schließlich einfachere Wege gibt, an das Spiel günstig oder kostenlos zu kommen. MXDWN erklärt, dass man den Code beispielsweise nutzen könnte, um ein Remake des zwei Jahrzehnte alten Spiels zu erschaffen, das Raytracing und sogar Pathtracing bietet.