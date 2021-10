Frech: Gesperrte Amazon-Verkäufer kehren mit neuen Namen zurück

Eine Reihe der von Amazon verbannten China-Marken, die sich mit Fake-Reviews und unfairen Methoden bei Amazon gute Bewertungen erschlichen hatten, kehren nach und nach wieder zurück. Allerdings nicht mit dem Segen von Amazon, sondern durch Tricks.

Neuer Name, altes Spiel geht weiter

Das berichtet das Online-Magazin The Verge . Das Magazin hatte die weltweite Berichterstattung um die betrügerischen Reviews und damit auch den Rauswurf vieler Marken durch ihre Recherchen angestoßen und bleibt nun am Ball, was sich beim Onlinehändler weiter tut. So entdeckten die Redakteure, dass sich einige der rausgeworfenen Marken mittlerweile wieder auf der Verkaufs-Plattform befinden. Ein solches Beispiel ist RavPower. Dessen Smartphone-Zubehör ist teils wieder erhältlich, wobei der Herstellername bei den Angeboten fehlt (N/A) oder der Hersteller als "Rav" angegeben wurde.Andere Beispiele der Umbenannten sind Vava in "Vav" und TaoTronics in "Taotronic". The Verge hat daraufhin einige der entdeckten Produkte bestellt, um zu bestätigen, ob es sich um die bekannten Geräte handelt. Das war der Fall. Entsprechend kontaktierte The Verge dann Amazon. Das Unternehmen hat eine Stellungnahme zu den Rückkehrern im Store abgegeben:Das Problem ist also noch lange nicht im Griff, für Amazon ist es eine Sisyphusarbeit. Amazon wird aktuell von einigen der Firmen verklagt , die nach dem Bekanntwerden der Fake-Reviews in diesem Jahr von der Plattform gebannt wurden. Es geht dabei um die Verdienste und ausstehende Zahlungen.