Amazon von Firmen verklagt, die wegen Fake-Reviews gebannt wurden

Amazon verkauft nicht nur selbst Waren, sondern bietet seine Plattform auch als Marktplatz an, über die Dritte ihre Produkte anbieten. Dabei wird aber immer wieder auch getrickst, denn so mancher versucht, sich und seine Angebote in einem besseren Licht dastehen zu lassen.

"Amazon schuldet uns Geld"

Amazon ist die weltweit größte Online-Handelsplattform und das Unternehmen verkauft auch viele Produkte selbst. Was viele nicht wissen: Die Mehrheit der dort angebotenen Waren wird nur vermittelt - ohne dass viele Kunden das mitbekommen, denn sie denken, dass sie alles bei Amazon kaufen. Und diese Marketplace-Händler haben ein direktes Interesse, dass ihre Waren in einem besonders guten Licht dastehen.Dabei werden immer wieder Produktrezensionen und Sternewertungen manipuliert, was aber Amazon nicht toleriert. Der Versandhändler versucht immer wieder, gegen derartige Fakes vorzugehen. Wer wiederholt erwischt wird, der muss mit einer Verbannung von Amazon rechnen.Das ist zuletzt auch einer Reihe an chinesischen Firmen passiert, sie haben entweder selbst Fake-Reviews erstellt oder externe Anbieter damit beauftragt oder Kunden durch Rabatte, Gutscheine und ähnliches zum Hinterlassen positiver Bewertungen angeregt.Doch die gebannten Unternehmen haben nun eine Sammelklage eingereicht, in der sie behaupten, dass es ihnen um die "Rückforderung von Geldern, die von Amazon rechtswidrig und unrechtmäßig einbehalten werden" gehe, so The Verge . Die Sammelklage diene außerdem dazu "jede weitere Veruntreuung und jeden weiteren Missbrauch von Geldern zu stoppen, die Tausenden von Amazon-Verkäufern und -Händlern rechtmäßig zustehen".Dabei leugnen die Unternehmen gar nicht, dass sie sich der Manipulation schuldig gemacht hätten, behaupten aber, dass Amazon Händlern dennoch zwischen mehreren Hundert und Hunderttausenden Dollar schulde. Bisher hat sich Amazon nicht dazu geäußert, was man als Gegenargument anführt.