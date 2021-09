Xiaomi Mi 11 (Ultra): Beta-Version von Android 12 jetzt verfügbar

Nach Samsung springt nun auch Xiaomi auf den Google Android 12-Zug auf und beliefert erste Smartphones mit einer Beta-Version des neuen Betriebssystems. Besitzer eines Modells der Xiaomi Mi 11-Familie können sich ab sofort für die Testversion anmelden - die Plätze sind limitiert.

Beta-Plätze vor dem finalen Android 12-Release schnell vergeben

Im Forum des chinesischen Hersteller Xiaomi startet jetzt das so genannte "Stable Tester Recruitment", eine Art Bewerbungsphase für die globale ausgelieferte Version von Android 12 auf kompatiblen Smartphones des Unternehmens. Zu Beginn möchte man die Beta des kommenden mobilen Betriebssystems ausschließlich auf den Modellen Xiaomi Mi 11, Mi 11i und Mi 11 Ultra testen. Ob weitere Smartphones zu einem späteren Zeitpunkt für die Beta ausgewählt werden, ist aktuell nicht bekannt.Wie üblich sind die Plätze der Android 12-Beta stark limitiert, wenn nicht sogar bereits vergeben. Xiaomi spricht derzeit von 200 Plätzen pro Modell auf einer "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"-Basis. Sollte man dennoch Glück haben, einen der Beta-Plätze zu erhalten, sollte diese vorab des Release nicht auf einem Hauptgerät installiert werden. Trotz der Stable-Version kann es zu Fehlern kommen, die zu einem Datenverlust führen.Im Gegensatz zu Xiaomi verteilt Samsung die Android 12-Beta inklusive eines Updates auf die One UI 4-Oberfläche bereits seit mehreren Wochen . Dabei werden derzeit ausschließlich Geräte der Samsung Galaxy S21-Familie beliefert. Der Download beim südkoreanischen Konzern kann über die "Members App" angestoßen werden, die ab Werk vorinstalliert oder innerhalb des Samsung App-Stores erhältlich ist. Schon in der nächste Woche wird die Veröffentlichung der finalen Version von Android 12 erwartet.