Xiaomi 12: Leaks zeigen günstiges neues Flaggschiff, Specs bekannt?

Der chinesische Hersteller Xiaomi will in Kürze seine neuen Top-Smartphones der Xiaomi 12-Serie vorstellen. Schon jetzt sind aber umfangreiche technische Daten und offizielle Marketing-Bilder des günstigeren Modells Xiaomi 12 aufgetaucht, die extrem viel über das Gerät verraten.

Chinesische Quelle nennt angebliche technische Daten

Xiaomi / Evan Blass

Die Marketing-Render stammen wie so oft von Evan Blass , der offenbar eine Reihe von Bildern abstauben konnte, die von Xiaomi für die Vermarktung des Xiaomi 12 auf spezifischen Produktseiten verwendet werden sollen. Sie zeigen ein durchaus attraktives Design, das offenbar an die Optik der Vorgängermodelle anknüpft, aber einen etwas edleren Look verwendet.Unter anderem bestätigen die Render, dass Xiaomi tatsächlich wieder auf Metall als Material des Gehäuserahmens setzt. Zudem ist von einer Version mit Kunstleder als Material der Rückenabdeckung die Rede. Die Bilder bestätigen außerdem, dass der Bildschirm hier 6,28 Zoll groß sein wird und es leicht abgerundete Ränder geben soll. Hinzu kommt, dass man leicht erkennen kann, dass Xiaomi der Hauptkamera einen 50-Megapixel-Sensor verpassen will.Aus weniger vertrauenswürdigerer Quelle, nämlich von einem Nutzer des chinesischen Twitter-Pendants Weibo stammt eine Übersicht der angeblichen Spezifikationen des Xiaomi 12. Allerdings sind diese Angaben mit einiger Vorsicht zu genießen, schließlich verwendet deren Quelle ein im Vorfeld auf Basis von CAD-Daten erstelltes inoffizielles Render des Geräts zur Illustration.Angeblich verbaut Xiaomi beim günstigeren Modell der 12er-Serie einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, also den neuen Top-SoC auf ARMv9-Basis und kombiniert ihn mit acht oder zwölf Gigabyte schnellem LPDDR5-RAM sowie 128 oder 256 GB UFS-3.1-Flash-Speicher. Das Display soll bei 6,28 Zoll Diagonale eine 1080p-Auflösung bieten und nutzt angeblich ein AMOLED-Panel mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate.Bei den Kameras setzt Xiaomi dem Leak zufolge auf einen 1/1.28"-Sensor mit einer Pixelgröße von 1,22 Mikrometern und f/1.9-Blende sowie Hardware-Bildstabilisator. Hinzu kommt wohl auch noch eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 123 Grad breitem Sichtfeld und 13 Megapixeln. Zusätzlich ist angeblich auch noch eine Zoom-Kamera mit dreifacher optischer Vergrößerung verbaut.Des Weiteren ist von einem 4500mAh großen Akku die Rede, der per USB-C mit maximal 67 Watt geladen werden kann. Per Wireless Charging sollen in der Spitze bis zu 30 Watt möglich sein. Mit 180 Gramm ist das Xiaomi 12 für seine Größe relativ leicht. Es soll mit der MIUI 13 auf Basis von Android 12 daherkommen und in China zu Preisen ab umgerechnet gut 500 Euro in den Markt starten.