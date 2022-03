Microsoft nennt Termin für Entwicklerkonferenz: Build startet Ende Mai

Microsoft soeben den Termin für seine diesjährige Entwicklerkonferenz Build bekanntgegeben. Der Softwarekonzern lädt gegen Ende Mai zur Build 2022, will aber auch in diesem Jahr wieder auf Live-Publikum verzichten.

Wieder nur Online-Event wegen Corona

Statt einer großen Konferenz in Seattle oder Los Angeles, wie sie in den Jahren vor der Coronavirus-Pandemie üblich waren, will Microsoft auch im Jahr 2022 wieder ausschließlich auf eine Online-Ausrichtung der Entwicklerkonferenz Build setzen. Die Build 2022 findet vom 24. bis 26. Mai erneut als reine Streaming-Veranstaltung statt.Als Grund für den Verzicht auf Live-Publikum nennt Microsoft einmal mehr die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie . Das Unternehmen will anscheinend keine Risiken eingehen, auch weil die sogenannte Omikron-Variante des Neuartigen Coronavirus mittlerweile auch in den Vereinigten Staaten dominierend geworden ist und zu steigenden Infektionszahlen führt.Microsoft hatte sich bereits in den letzten zwei Jahren dafür entschieden, die Build als reines Online-Event auszurichten. Der Konzern schwenkte dabei zuletzt stärker auf eine noch größere Fokussierung auf Inhalte für Entwickler um, bei denen man sich zum Großteil auch mit den von ihnen verwendeten Werkzeugen beschäftigte.Die Registrierung für die vermutlich wieder kostenlos zugängliche Online-Variante der Build 2022 wird ab Ende April möglich sein, so Microsoft auf seiner Website. Zu den Themen der Veranstaltung machte man bisher noch keine Angaben. Für den Juli hat man mit der Inspire 2022 bereits wieder einen Partner-Event angekündigt, der ebenfalls vollständig online und ganz ohne Live-Publikum stattfinden soll. Für die IT-Pro-Konferenz Ignite 2022, die wohl im November stattfindet, steht noch nicht fest, ob es sich dann wieder um ein Live-Event mit Publikum handeln soll.