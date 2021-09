Neue Details: Fotos-App für Windows 11 kann doch mehr als erwartet

Im Zuge des jüngsten Windows 11-Updates im Dev-Kanal können Insider ab sofort die neue Fotos-App ausprobieren. Microsoft geht jetzt auf weitere Details und nützliche Neuerungen der App ein, die im Vorfeld von vielen Testern nur als optisches Upgrade abgestempelt wurde.

Vom Filmstrip über Multi-View bis hin zu neuen Werkzeugen

Dass die neue Fotos-App unter Windows 11 mehr kann als nur einen frischen Look mit abgerundeten Ecken zu liefern, bestätigt Microsoft in einem neuen Blog-Beitrag , der unter anderem die Auslieferung an alle Windows-Insider im Development-Channel ankündigt: "Unser Ziel bei der Neugestaltung der Fotos-App war es, das Erleben und Bearbeiten Ihrer Fotos unter Windows 11 schneller, einfacher und angenehmer zu machen."Neben den aktualisierten visuellen Effekten, die mit Windows 11 eingeführt werden, sollen neue Funktionen ins Spiel kommen, zu denen unter anderem bereits der vorab zu sehende und am unteren Rand der App positionierte "Filmstrip" gehört. Mit ihm können Nutzer ähnlich diverser Fotogalerien auf Smartphones vergleichsweise einfach und zügig zwischen Bildern hin- und herspringen. Über einen neuen "Multi-View" dürfen zudem mehrere Bilder im selben Fenster miteinander verglichen werden.Beide Funktionen können innerhalb der Fotos-App deaktiviert werden, um Bilder in einer "Edge-to-Edge"-Ansicht deutlich größer darzustellen und diese in klassischer Manier zum Beispiel mit Hilfe der Pfeiltasten durchzublättern. Viel wichtiger erscheinen jedoch die erweiterten Werkzeuge, die Microsoft innerhalb der Navigation zur Verfügung stellen wird. Das Zuschneiden (Crop), Rotieren oder Auslesen von Meta-Daten ist somit deutlich einfacher. Zudem werden Shortcuts zum Bearbeiten in Drittanbieter-Programmen, wie Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro und Affinity Photo integriert.Aufgrund von technischen Problemen im Microsoft Blog können wir in diesem Artikel noch keine Bilder der neuen Fotos-App liefern. Sobald diese von den Redmondern behoben werden, liefern wir die Abbildungen der neuen Funktionen nach. Bis dahin haben wir Panos Panays Vorschau aus der letzten Woche nochmals in den Artikel eingebettet.