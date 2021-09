Aldi Süd führt Alipay ein - Kooperation mit China-Zahldienst gestartet

Nein, da ist kein Tippfehler: Aldi Süd startet die Unterstützung von Alipay. Es handelt sich dabei um einen weiteren Partner für die Abwicklung von kontaktlosen, mobilen Zahlungen.

Schnell und unkompliziert mobil bezahlen

Aldi

Kunden bei Aldi Süd , die sich bereits bei Alipay registriert haben, können die neue Zahlmethode ab sofort ausprobieren. Der neue Partner ergänzt die bereits seit einiger Zeit möglichen Mobile Payments via Apple Pay, Google Pay und Sodexo Benefits Pass, wie Aldi jetzt bekannt gegeben hat. "Damit ist der Discounter der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der das beliebte Onlinebezahlsystem der Ant Group anbietet," meldet die Aldi Süd-Pressestelle.Die aktuell bereits möglichen Zahlungsmethoden werden um eine beliebte Bezahlmethode mit QR-Code ergänzt, Alipay. Interessant ist das vor allem für Besitzer von Huawei-Smartphones, da Google auf den Geräten nach dem US-Embargo nicht mehr angeboten wird und daher auch Google Pay wegfällt. Kunden müssen dann nur einen QR-Code scannen, der ihnen an der Aldi-Kasse angezeigt wird, um mit ihrem Smartphone eine Zahlung vorzunehmen. Aldi Süd hat sich für den chinesischen Partner entscheiden, da man seit Jahren auf eine möglichst schnelle und unkomplizierte Kassenabwicklung setzt."Es vereint viele Mehrwerte, die es in China bereits sehr erfolgreich gemacht haben. Mit über einer Milliarde Nutzern ist Alipay dort die führende Zahlungsplattform, über die fast alles aus dem täglichen Leben geregelt wird - von der Bezahlung von Stromrechnungen über die Bestellung von Lebensmitteln. ... Möchte ein Kunde mit Alipay zahlen, aktiviert das Kassenpersonal lediglich das EC-Terminal und der Kunde kann den Einkauf mittels eines QR-Codes über die Alipay App auf seinem Smartphone bezahlen", so Aldi. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Alipay-Account, der mit einem chinesischen Bankkonto oder einer internationalen Bankkarte erstellt werden kann.Aktuell gibt es so elf verschiedene Bezahlmethoden, die viele kontaktlose Zahlungen über Smartphones, Smartwatches oder NFC-unterstützten EC- oder Kreditkarten beinhalten.