Geldsammeldienst eingestellt: PayPal legt den Moneypool trocken

PayPals digitale Sammelbüchse "Moneypool" schließt zum 8. November seine Pforten. Vom Zusammenlegen für Geburtstagsgeschenke bis zum großen Spendenaufruf wird es somit in Zukunft erschwert, Geld im Internet einzusammeln. Die Gründe für das Aus sind bisher unklar.

Bereits gesammeltes Geld wird den Moneypool-Betreibern überwiesen

"Diese Maßnahme ermöglicht es uns, uns auf stärker spezialisierte Services zum Sammeln von Geld zu konzentrieren" ist auf der Support-Webseite des Finanzdienstleister zu lesen, wenn man nach den Gründen der Moneypool-Schließung sucht. Für diese würden sich Kunden sicher interessieren, die in den vergangenen Stunden unter anderem per E-Mail von PayPal darüber informiert wurden, dass es bereits ab dem 30. September nicht mehr möglich sein wird, neue Moneypools zu erstellen.Auch alle bestehenden virtuellen Sammelbüchsen wird PayPal mit einer Frist von 30 Tagen ab dem erwähnten Stichtag auflösen. Spätestens am 30. Oktober werden somit alle Moneypools trocken gelegt. Kunden haben die Möglichkeit, die gesammelten Geldbeträge bis zum 8. November 2021 manuell auf ihr dahinterliegendes PayPal-Konto zu überweisen. Andernfalls übernimmt das Unternehmen diesen Schritt für seine Kunden und löst spätestens zum 15. November eine Rücküberweisung des Restguthabens - ebenfalls auf das PayPal-Konto des Moneypool-Betreibers - aus.PayPal empfiehlt den Organisatoren der Moneypools, eine Liste der Personen in ihren Unterlagen aufzubewahren, um ein mögliches Aufteilen des Geldes später zu arrangieren. Das Unternehmen selbst wird alle entsprechenden Aufzeichnungen nach dem 8. November löschen. Als Alternative zum Moneypool schlägt man Kunden den PayPal.me-Dienst vor, der jedoch keine Sammelbüchse für Gruppen darstellt, sondern lediglich die schnelle Möglichkeit Geld von privaten Einzelpersonen (Freunde und Familie) zu empfangen.