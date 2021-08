Neuer Aldi-PC für Gamer mit Nvidia RTX 3090 ab 26. August erhältlich

Mit dem Erazer Hunter X20 bringt Medion seinen bisher wahrscheinlich performantesten Aldi-PC in den virtuellen Regale der Discounter. Doch der High-End-Desktop mit Intel Core i9-Prozessor und Nvidia GeForce RTX 3090-Grafikkarte hat seinen Preis, 3699 Euro werden aufgerufen.

Maximale Leistung mit Intel Core i9 und RTX 3090

Preisvergleich mit Alternate und Caseking

Medion / Aldi

Den typischen Aldi-Kunden dürfte Medion mit dem neuen Erazer Hunter X20 wohl nicht ansprechen, dafür aber die vielen Gamer, die noch immer auf annehmbare Preise der beliebten Nvidia GeForce RTX 30-Series warten. Ein Grund warum der potente Rechner bei Aldi Nord und Aldi Süd ab dem 26. August 2021 ausschließlich online angeboten wird. Für knapp 3700 Euro kann sich die Ausstattung des Desktop-PCs natürlich sehen lassen.Verbaut werden ein Intel Core i9-11900KF mit einer Taktrate von bis zu 5,3 GHz auf acht Rechenkernen und 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher der Kingston HyperX Fury RGB-Reihe. Weiterhin ist die Nvidia GeForce RTX 3090 mit 24 GB GDDR6X-Videospeicher - wahrscheinlich in der Founders Edition - an Bord. Hinzu kommen eine nicht näher beschriebene 2-TB-SSD (PCIe) und eine 2-TB-Festplatte. Platz finden alle Komponenten auf einem MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi-Mainboard, verstaut in einem In Win Gaming-Gehäuse mit Glas-Panel.Zu den weiteren Eckdaten des Aldi-PCs gehören eine Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung für die Intel-CPU und ein Seasonic Focus GX-750-Netzteil . Ebenso sind ein 2,5-Gigabit-LAN, Wi-Fi 6 (WLAN-ax) und Bluetooth 5.1 an Bord. Zu den verfügbaren Anschlüssen gehören weiterhin zehn USB-Ports, die Medion über die Front und Rückseite des Erazer Hunter X20 verteilt. Darunter befinden sich Schnittstellen wie USB 3.2 Gen 2 im klassischen Typ-A-Format und USB 3.2 Gen 2x2 im zeitgemäßen USB-C-Stil.In Hinsicht auf das Preis-Leistungs-Verhältnis können Medion und Aldi überzeugen. Vor allem aus dem Grund, dass es sich vorrangig um Markenkomponenten handelt. Somit kann sich der deutsche Hersteller von Komplettsystem-Konkurrenten wie Acer und HP abheben. Für eine vergleichbare Konfiguration mit Komponenten von Asus, Evga und Corsair verlangt Alternate über 4000 Euro. Ähnlich sieht es im Online-Shop von Caseking aus, die für 4000 Euro ein King Mod-System teilweise auf Lager haben.Abzuwarten bleibt, wie sich ab dem 26. August die Verfügbarkeit des Medion Erazer Hunter X20 in den Online-Shops von Aldi Nord und Aldi Süd entwickelt. Oftmals schlagen die Bots der Wiederverkäufer (Scalper) schon deutlich vor interessierten Gamern zu. Die wenigen verfügbaren Geräte dürften also schnell ausverkauft sein.