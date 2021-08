Microsoft Flight Simulator erhält DACH-Update, Ju-52 & Volocopter

Microsoft hat soeben die Veröffentlichung des sechsten Welt-Updates für den Flight Simulator angekündigt und auch einige Details genannt. Aus deutscher Sicht wird es interessant, denn das Update macht die Darstellung von Deutschland, Österreich und der Schweiz realisistischer.

'Tante Ju' Junkers Ju-52 und Volocopter eVTOL als neue Fluggeräte

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Microsoft

Wie Microsoft heute im Zuge der jüngst eröffneten Gamescom bekanntgab, erscheint am 7. September 2021 das sechste World Update für Microsoft Flight Simulator, mit dem man unter anderem Deutschland, Österreich und die Schweiz mit neuen Daten in größerer Detailtreue darstellen lassen will. Unter anderem sollen zahlreiche Städte und Sehenswürdigkeiten in das Spiel Einzug halten.Dazu gehörden unter anderem Helgoland, Hamburg und die Elbphilharmonie, München mit seinem Olympiapark, die Finanzmetropole Frankfurt, besser bekannt auch als Mainhattan, das Schloss Neuschwanstein für den deutschen Teil. In der virtuellen Variante von Österreich und der Schweiz sind die Abtei Melk, das Stubaital und das Matterhorn künftig anhand von noch mehr Details zu erkunden.Microsoft hat außerdem wieder Mitarbeiter "Hand anlegen" lassen, um diverse Flughäfen modellieren zu lassen, was wir ja bereits von früheren World-Updates für Flight Simulator 2020 kennen. Neben den Verbesserungen an der "Darstellung" der Welt in Deutschland, Österreich und der Schweiz halten bei Microsofts Flugsimulator bald auch neue Typen von Luftfahrzeugen Einzug.So wird unter anderem die vor allem hierzulande bekannte Junkers Ju-52 im Spiel abheben, wofür mit großem Aufwand entsprechende Modelle erstellt wurden. Sowohl von Außen als auch im Inneren soll die mit ihren drei Motoren und typischem Sound abgebildete Ju-52 für interessante Flugerlebnisse sorgen.Die Daten für die Modelle wurden in diversen Museen und anhand der letzten verbliebenen Original-Flugzeuge gesammelt, so dass die "Tante Ju" auf diese Weise erhalten bleiben wird, selbst wenn die echten Maschinen nicht mehr starten. Allerdings gibt es bei der Ju-52 im Flight Simulator einen kleinen Haken. Das Update ist kostenpflichtig, wobei Microsoft bisher noch keinen konkreten Preis dafür genannt hat.Weil Microsoft sich bei seinem jüngsten World-Update stark auf Deutschland konzentriert hat, gibt es auch noch ein weiteres neues Fluggerät aus Deutschland, das jetzt in dem Spiel verfügbar gemacht wird. Der sogenannte Volocopter, ein mit 18 Rotoren fliegender sogenannter eVOL wird ebenfalls verfügbar gemacht. Damit startet (und landet) nun auch der erste Helikopter in Microsofts aktuellem Flugsimulator, der hier allerdings als VoloCity Premiere feiert.