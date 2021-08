Google One VPN startet in Deutschland, aber nicht für jeden Nutzer

Google startet nun auch in Deutschland für das Cloud-Angebot Google One einen integrierten VPN-Dienst. Allerdings ist das kein Extra, was man buchen kann, sondern ein Bonus im derzeit größten (Privat) Google-One-Abonnement.

Ergänzung für Smartphone-Sicherheit

So aktiviert man das VPN-Feature von Google One Google-One-App für Android laden und starten

Im Menü auf "Vorteile" klicken

Dort "VPN" / "Details" auswählen

VPN über den Button "Ein" aktivieren

Google startet ab sofort für alle Nutzer von Google One die VPN-Funktion , die der Online-Riese bereits im vergangenen Jahr in den USA vorgestellt hatte. Man bietet jetzt Android-Nutzern damit eine zusätzliche Sicherheitsfunktion und alle Vorteile, die eine VPN-Lösung bietet. Allerdings hat sich Google entschieden, VPN zunächst nur für Bezahlkunden kostenlos mit dazuzugeben, die sich für das größte Google-One-Abo entschieden haben: Benötigt wird die Google-One-App für Android und das Abo mit mindestens 2 TB Speicherplatz.Nur dann lässt sich das neue Extra aktivieren. Google hat auch erläutert, warum man das VPN-Feature als wichtig erachtet und als gute Ergänzung für die Smartphone-Sicherheit.Da heißt es: "VPNs haben mittlerweile ihr Nischendasein verlassen und ihr Einsatz wird mehr und mehr zur Normalität. So haben im Dezember 2019 bis zu 25 % aller Internetnutzer auf ein VPN zugegriffen. Leider haben sich nicht alle VPN-Anbieter als vertrauenswürdig erwiesen: Einige Dienste haben Sicherheitslücken, andere verlangen unnötigen Zugriff auf die Daten von Nutzern oder verkaufen die Daten, die die Nutzer durch das VPN schützen wollen. Wieder andere protokollieren trotz eines gegenteiligen Versprechens die Onlineaktivitäten ihrer Nutzer." Google will daher eine Alternative bieten.Die Android-App gibt es kostenlos im Play Store . Google hat dazu nun eine Übersicht veröffentlicht , in der alle wichtigen Fragen zum neuen Angebot beantwortet werden.