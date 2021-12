Zensur und Kontrolle: Russland verbietet weitere VPN-Dienste

Die russische Telekommunikationsaufsicht Roskomnadzor hat die Nutzung weiterer VPN-Dienste verboten. Die Liste der "illegalen" VPN-Tools wächst damit weiter an - die VPN-Angebote wurden nach russischem Recht als Bedrohung eingestuft.

Zensur und Kontrolle

Verbotene Dienste/Tools Hola! VPN

ExpressVPN

KeepSolid VPN Unbegrenzt

Nord VPN

Speedify VPN

IPVanish VPN

VyprVPN

Opera VPN

ProtonVPN

Betternet

Laterne

X-VPN

Cloudflare WARP

Tachyon VPN

PrivateTunnel

Tor - Privater Webbrowser für Windows

Das meldet jetzt das Online-Magazin Bleeping Computer . Der Ärger für die VPN-Anbieter und -Nutzer hatte sich dabei schon seit Jahren angekündigt. Die russischen Behörden hatten dazu bereits im Jahr 2019 allen VPN-Anbietern, die im Land tätig sind, ein Ultimatum gestellt, sich an ihre Regeln zu halten. Einen Gesetzesentwurf zum Verbot von VPNs, Proxys und Tor wurde im Juli 2017 von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet. Der einzige Anbieter, der vor Ablauf der Frist reagierte und die Bedingungen erfüllte, war das in Moskau ansässige Unternehmen Kaspersky (Secure Connection), heißt es.Was Russland dabei von den Anbietern forderte, macht im Grunde den Zweck einer VPN-Verbindung zunichte: Dienste müssen sich mit der FGIS-Datenbank verbinden, auf die russische Behörden dann Zugriff haben.Die russische Internetaufsichtsbehörde "Roskomnadzor" hat nun das Verbot von sechs weiteren VPN-Produkten angekündigt. Die neuesten Dienste, die der Liste der verbotenen VPN-Dienste hinzugefügt wurden, sind Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN und PrivateTunnel. Die Liste der aktuell in Russland verbotenen Anbieter wächst damit auf 15.Mitte des Jahres hatte Russland in einer ersten Aktion das Verbot von VPNs, Proxys und Tor-Diensten durchgezogen. Inwiefern das Verbot nun kontrolliert wird, ist unklar. Einige der Anbieter haben aber bereits bestätigt, dass sie sich aus Russland zurückgezogen haben und nicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen werden.VPN-Tools findet ihr derweil in Hülle und Fülle im WinFuture-Downloadbereich