Intel WLAN-Treiber-Update behebt BSOD-Bug bei Windows 10

Behobene Probleme

Intel Bluetooth Treiber für Windows 10

Intel PROSet/Wireless Software Download

Intel Treiber- und Support-Assistent Download

Das meldet das Online-Magazin Deskmodder . Wir haben für euch das Update bereits im WinFuture-Downloadbereich bereitgestellt (und am Ende des Artikels). Alternativ könnt ihr mit dem Intel Update-Assistenten (ebenfalls am Ende des Artikels zu finden) immer auf dem neuesten Stand bleiben. Nutzern wird nun dringend empfohlen, die aktualisierten WLAN-Treiber (Intel PROSet/Wireless Software 22.60.0) und Bluetooth-Treiber (Intel Wireless Bluetooth 22.60.0) zu installieren, da sie neben funktionalen Updates auch Sicherheitsupdates enthalten.Die Treiber-Updates beheben diverse Fehler, die zum berüchtigten Blue Screen of Death (BSOD) führen konnten. Zudem gibt es sowohl beim WLAN- als auch beim Bluetooth-Treiber einen Fehler, der dazu führen konnte, dass die Verbindungen nach dem Ruhezustand nicht wieder automatisch aufgenommen wurden. So blieb dann nicht nur die WLAN-Verbindung deaktiviert, sondern auch die Anbindung an Mäuse und Tastaturen. Die neuen Treiber adressieren diese Fehler.Einige Einzelheiten zu den Updates erläutert Intel in den Release-Notes . Die neuen Intel-Treiber beheben weitere Fehler für die Hotspot-Nutzung, für die Wi-Fi Rx-Durchsatzleistung und für Cisco Access Points. Außerdem gibt es für beide Intel-Treiber sicherheitsrelevante Änderungen. Details dazu sind noch nicht bekannt. Intel rät aber allen Nutzern, dringend die Aktualisierung auszuführen und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die vollständige Liste der unterstützten Produkte und Treiberversionen, die von Intel zur Behebung dieser Probleme freigegeben wurden, werden in den Versionshinweisen der neuen Treiber-Updates genannt.