Samsung Galaxy Buds 2: Weitere Bilder des neuen Designs aufgetaucht

In rund zwei Wochen steht die nächste große Präsentation von Samsung an - erwartet wird dabei neben neuen Smartphones auch die zweite Generation der Samsung Galaxy Buds. Wir haben Marketingbilder der Galaxy Buds 2 in die Hände bekommen und Infos zu technischen Details.

Technische Details

Neues Ladecase kommt

Nach früheren Leaks der neuen Buds 2 konnten wir exklusiv weitere Bilder der In-Ear-Kopfhörer und dem dazugehörigen Ladecase ausfindig machen. Es handelt sich dabei um die dunkle Variante der Galaxy Buds 2, die als "Graphit" beschrieben wird. Wie bereits durch vorangegangene Leaks bestätigt, wird Samsung die neuen In-Ear-Kopfhörer in mehreren Farbvarianten auf den Markt bringen. Darunter ist neben Graphit dann ein klassisches Weiß und ein helles Grün. Äußerlich sind die Galaxy Buds 2 recht stark verändert worden. Anstelle des Bohnen-Designs der ersten Generation hat sich Samsung für ein ovales Design entschieden, welches vielmehr an die Galaxy Buds Pro erinnert, die Anfang des Jahres starteten Die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer sollen unseren Informationen nach mit "AKG Signatur"-Klang und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) kommen. Die "Galaxy Buds 2 bieten kraftvollen, natürlichen und verzerrungsfreien Klang von AKG" heißt es in den von uns entdeckten Marketingunterlagen. Samsung verbaut drei Mikrofone, sodass klare Gespräche auch in lauten Umgebungen möglich sind.Samsung setzt auf eine integrierte KI und Touch-Steuerung für die einfache Bedienung der Buds 2. Dazu sollen die neuen In-Ears Spritzwasser- und Schweißresistent nach IPX2-Standard sein und Bluetooth 5.2 unterstützen. Über Bluetooth lassen sich die neuen Buds 2 dann auch mit Smartphones anderer Hersteller koppeln, haben dann aber nicht den gleichen Funktionsumfang wie in Verbindung mit einem Samsung-Smartphone oder Wearable.Das Ladecase ist nun wie bei den Pro Buds quadratisch und nicht mehr ein schlankes Rechteck und laden die Buds 2 in fünf Minuten für eine Stunde Hören auf. Die unverbindliche Preisempfehlung der Samsung Galaxy Buds 2 liegt bei 172,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer.