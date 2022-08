Samsung Galaxy Buds2 Pro: Offizielles Bild & technische Daten vorab

Samsung bringt mit den Galaxy Buds 2 Pro eine neue Generation seiner beliebten Bluetooth-Kopfhörer auf den Markt, die mit aktiver Geräuschunterdrückung für ein optimales Sound-Erlebnis sorgen sollen. Wir haben jetzt ein offizielles Marketing-Bild und technische Details aufgetrieben.

Wasserdicht nach IPX7 und bis zu acht Stunden Laufzeit mit einer Ladung

Samsung

Die Samsung Galaxy Buds2 Pro werden am 10. August offiziell präsentiert und sollen ab dem 26. August 2022 in den meisten Ländern verfügbar sein. Sie bekommen ein überarbeitetes Design und bieten unter anderem "Intelligent Active Noise Cancellation", wodurch "selbst die lautesten Umgebungsgeräusche" ausgeblendet werden können.Samsung verspricht unter anderem Sound in Studioqualität und will mithilfe von 360-Grad-Audio auch ein digitales Surround-Erlebnis bieten, mit dem der Nutzer den Klang individuell anpassen kann. Mit HD Voice soll die Stimme des Nutzers optimal von anderen Geräuschen getrennt werden können, um bestmöglich vom Gesprächspartner hörbar zu sein.Mittels eines speziellen Konversationsmodus' wird automatisch der Ambient-Modus aktiviert, sobald die Stimme des Trägers erkannt wird. Die Kopfhörer lassen dann also Umgebungsgeräusche durch, sodass man auch mit dem direkten Gegenüber Gespräche führen kann, ohne die Kopfhörer herausnehmen oder die aktive Geräuschunterdrückung abschalten zu müssen.Durch eine IPX7-Zertifizierung sind die Samsung Galaxy Buds2 Pro auch gegen Wasser geschützt, sie können also bis zu einer halben Stunde in einem Meter Wassertiefe durchhalten, ohne beschädigt zu werden. Dies beschränkt sich aber wie üblich zumindest von offizieller Seite auf stehendes Süßwasser.Die Buds2 Pro besitzen einen kleinen Treiber mit 10 Millimetern Durchmesser und mehrere integrierte Mikrofone. Sie können bis zu acht Stunden lang mit einer Akkuladung genutzt werden, wobei wir noch nicht wissen, wie lange die Laufzeit in Verbindung mit aktiviertem Active Noise Cancelling ist. Durch mehrfaches Nachladen mit dem dazugehörigen Transport-Case und dem darin enthaltenen Akku soll sich die Laufzeit auf bis zu 29 Stunden verlängern lassen.Die Verbindung zum Hostgerät wird bei den Galaxy Buds2 Pro mittels Bluetooth 5.3 hergestellt, während das Case per USB-C-Port geladen werden kann. In Europa kommen die neuen Bluetooth True Wireless-Kopfhörer von Samsung zum Preis von 229 Euro auf den Markt und werden in den Farben Zenith Grau, Bora Purple und Zenith Weiß angeboten.