Wise Registry Cleaner - Säuberung der Registry

Reinigt die Registry

System-Optimierer

Mit dem kostenlosen Wise Registry Cleaner 10.7.2 entfernen Sie fehlerhafte und überflüssige Einträge aus der Registrierungsdatenbank Ihres Windows-Rechners. Dank Backup-Funktion lassen sich vorgenommene Änderungen jederzeit wieder rückgängig machen.Nach der Deinstallation von Windows-Programmen kommt es immer wieder vor, dass in der Registry selbst dann noch Datenreste zurückbleiben, wenn Sie das zugehörige Deinstallationstool verwendet hatten. Die Registrierungsdatenbank wird so im Laufe der Zeit immer größer, was die Performance des Systems verschlechtern kann.Hier setzt der Wise Registry Cleaner an, indem er nicht mehr benötigte oder fehlerhafte Einträge in der Registry aufspürt und entfernt. Nutzer können zwischen einem Schnellsuchlauf, einem gründlichen Tiefensuchlauf und einer benutzerdefinierten Suche wählen. Gefundene Fehler werden nach der Analyse kategorisiert angezeigt und Sie können selbst entscheiden, was entfernt werden soll und was nicht.Über einen Zeitplaner kann die Reinigung in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Abständen automatisch gestartet werden.Der Wise Registry Cleaner eignet sich aber nicht nur zum Reinigen, sondern auch zum Optimieren des Systems. Laut Angaben des Herstellers können durch das Verändern verschiedener Systemeinstellungen die Performance und Stabilität des PCs sowie der Internetverbindung verbessert werden. Eine Funktion zum Defragmentieren der Registry ist ebenfalls vorhanden.Vor jeder Änderung legt der Wise Registry Cleaner eine Sicherung an, sodass Sie alle Änderungen jederzeit wieder rückgängig machen können - dies ist wichtig, denn Änderungen in der Registry können mitunter auch unerwünschte Folgen haben und die Stabilität des Systems verschlechtern.Mit dem Wise Disk Cleaner desselben Herstellers finden Sie außerdem temporäre und überflüssige Dateien auf Ihrer Festplatte und sorgen so für zusätzlichen freien Speicherplatz.Die Installationssoftware möchte möglicherweise zusätzliche Programme auf Ihrem PC einrichten, falls Sie dies nicht wünschen, sollten Sie die entsprechenden Angebote ablehnen.