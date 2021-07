Unpacked Event: Samsung schiebt Galaxy Note aufs Abstellgleis

Am 11. August präsentiert sich Samsung mit neuen Smartphones auf dem nächsten Unpacked-Event. Doch das eigentlich erwartete Galaxy Note 21 wird es hier nicht zu sehen geben. Das einstige Flaggschiff des Herstellers sitzt zugunsten von faltbaren Geräten auf der Ersatzbank.

Entscheidet der Foldable-Erfolg über ein Note-Comeback?

Samsung

Statt von einem Unpacked-Event zu sprechen, könnte die diesjährige Herbst-Präsentation des südkoreanischen Unternehmens glatt als Unfold-Event betitelt werden. Denn die falt- und klappbaren Smartphones (z.B. Fold 3 und Flip 3) werden in den nächsten Wochen aller Voraussicht nach im Mittelpunkt stehen. Das zumindest geht aus einem neuen Blog-Beitrag von Dr. TM Roh hervor, der als President und Leiter dem Mobile Communications Business vorsteht. Im gleichen Atemzug gibt er bekannt, dass man auf ein neues Galaxy Note-Modell verzichten wird.In Hinsicht auf ein "neues Kapitel der Smartphone-Innovation" lässt Roh verstehen: "Wir wollen neue Maßstäbe setzen und noch mehr Menschen eine ganz neue Welt voller aufregender Erfahrungen eröffnen. Ich hoffe, dass Sie uns bei der Vorstellung unserer nächsten Galaxy Z-Familie begleiten und einige faltbare Überraschungen erleben werden - darunter den ersten S Pen, der speziell für faltbare Telefone entwickelt wurde. Statt dieses Mal ein neues Galaxy Note vorzustellen, werden wir die beliebten Note-Funktionen auf weitere Samsung Galaxy-Geräte ausweiten."Unklar ist, ob die Galaxy Note-Smartphones nur zeitweilig die Ersatzbank wärmen müssen oder gänzlich auf ein Abstellgleis geschoben werden. Der Erfolg oder Misserfolg neuer Foldable-Ge­rä­te dürfte wahrscheinlich über die Zukunft der S-Pen-Modelle entscheiden. Dass man allerdings seine einst markanten Vorteile und Funktionen ausschlachtet und den neuen Fold- sowie Galaxy S-Serien spendiert, dürfte kein gutes Zeichen für ein Comeback der Note-Reihe sein. Das Samsung Unpacked-Event am 11. August wird in jedem Fall Licht ins Dunkel bringen.) Wer sich derzeit auf der Aktionsseite von Saturn für das Samsung-Event registriert und im Anschluss plant eines der neuen Smartphone zu kaufen, erhält vom Online-Shop ein kabelloses Ladegerät geschenkt. Dabei handelt es sich um den Wireless Charger Trio, der als induktive Ladestation neben dem Smartphone auch Smartwatches und True Wireless-Kopfhörer gleichzeitig laden kann. Der Normalpreis der Gratis-Dreingabe würde sonst bei circa 50 Euro liegen.